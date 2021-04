تعود آثار مصر القديمة للواجهة بعد كشف تقرير صحيفة THE SUN البريطانية عن اكتشاف علماء آثار لأول مومياء في العالم تعود لامرأة حامل.

وكان قد كشف علماء بولنديين أن جثمان مومياء تم نقلها سابقا، من مصر إلى المتحف الوطني في وارسو، كان بداخله جنين وتمكنوا من تحديد عمر الحمل.

وجاء في تقرير الصحيفة أن المرأة توفيت في عمر يتراوح بين 20 و30 سنة، وبأنها كانت حامل في أسبوعها الثامن والعشرين، بحسب سبوتنيك.

وأضاف التقرير أن العلماء يعتقدون أن المرأة كانت منتمية لإحدى الطبقات الراقية، إذ تم إخراج رفاتها من المقبرة الملكية موقع اكتشافها.

جاء اكتشاف أول مومياء حامل وتحديد جنس وعمر المومياء التقريبي من خلال مشروع أطلقته وارسو في العام 2015، ومهمته فحص المومياوات إشعاعياً.

كما استطاع الباحثون قياس حجم رأس الجنين وعلى أساسه تم تقدير فترة الحمل للمومياء المصرية.

وأشار الباحثون في تقريرهم، إلى أن هذه الحالة هي الأولى من نوعها على الإطلاق، ورجحوا أن تكون المرأة قد عاشت في زمن حكم كليوبترا.

وفي السياق، كان قد صرَّح الدكتور زاهي حواس، رئيس البعثة المصرية، اليوم الخميس، عن اكتشاف المدينة المفقودة تحت الرمال في الأقصر في مصر والمسماة بـ “صعود آتون”.

وأكد حواس على أن: “العمل قد بدأ في هذه المنطقة للبحث عن المعبد الجنائزي الخاص بالملك، توت عنخ آمون، لأنه تم العثور من قبل على معبدي كل من “حور محب” و”آي”.

مشيراً إلى أن البعثة المصرية عثرت على أكبر مدينة على الإطلاق في مصر، والتي أسسها الملك “أمنحتب الثالث”، أحد أعظم حكام مصر، وهو الملك التاسع من الأسرة الثامنة عشر.

وحكم “أمنحتب الثالث” مصر من عام 1391 ق.م. ولغاية 1353 ق.م، بمشاركة ابنه ووريث العرش المستقبلي “أمنحتب الرابع”، أخناتون، في آخر ثمان سنوات من عهده.

وأوضح حواس أن مدينة “صعود آتون” هي أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية في مصر على الضفة الغربية للأقصر، إذ تم العثور على منازل يصل ارتفاع بعض جدرانها إلى نحو 3 أمتار داخل المدينة، كما أنها مقسّمة إلى شوارع.

تاريخ المدينة يعود إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، وتابع استخدامها توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

The post مصر.. اكتشاف أول مومياء حامل عاشت في زمن كليوباترا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ