الجراد الصحراوي.. زراعة السويداء ودرعا تكافحه على آلاف الهكتارات

وصل الجراد الصحراوي إلى محافظتي درعا والسويداء جنوب سوريا، وبادرت مديريات الزراعة في المحافظتين إلى مكافحته على مساحات واسعة.

إذ رشت مديرية زراعة السويداء اليوم الخميس، المبيدات الحشرية بالتعاون مع المجتمع الأهلي لمكافحة مجموعات الجراد الصحراوي في أراضي قرية الكارس غرب مدينة السويداء على طريق كناكر.

وأوضح المهندس علاء شهيب، معاون مدير الزراعة، بحسب سانا، أن اللجان المختصة كشفت وجود أعداد كبيرة من الجراد الصحراوي في منطقة الوعر بقرية الكارس وبالأراضي الواقعة غرب مدينة السويداء، وبلغت المساحة الإجمالية 80 دونم ما استدعى إجراء عمليات المكافحة.

وأضاف شهيب أن فرق الرصد تراقب موقع في بلدة عرمان كان قد شهد ظهور للجراد بأعداد قليلة جداً، من أجل التدخل السريع بالمكافحة في حال وصلت الأعداد إلى عتبة الضرر الاقتصادي.

وطمأن شهيب المواطنين أن اللجان ستستمر في أعمال الرصد والكشف في مختلف مناطق المحافظة خلال فترة العطلة، وأكد أن إجمالي المساحات المكافحة ضد الجراد الصحراوي في السويداء لغاية تاريخه وصل إلى 10770 دونم دون تسجيل أضرار تذكر.

فيما كافحت محافظة درعا بحسب تصريح مدير الزراعة المهندس عبد الفتاح الرحال، صباح اليوم 500 دونم في بلدة أم ولد بريف درعا الشرقي.

ونوَّه على أن أسراب الجراد الصحراوي تتجدد في البلدة بفعل تغير حالة الطقس واتجاه الرياح وارتفاع درجات الحرارة.

ومن جهتها زراعة درعا أعلنت قبل ثلاثة أيام عن مكافحة 4700 دونم ضد الجراد الصحراوي معلنة انتهاء كافة البؤر التي وصل إليها، ليعود اليوم ويتجدد في إحدى بلدات المحافظة.

وفي السياق، صرَّح المهندس عرفان زيادة، مدير زراعة دمشق وريفها، عن بدء حملة الوقاية من أسراب الجراد التي وصلت إلى العاصمة لدرء خطرها عن المسطحات الخضراء في دمشق.

إذ بدأت مديرية زراعة دمشق، في 25 أبريل الجاري، برش المبيدات الحشرية المخصصة لمكافحة أسراب الجراد في المسطحات الخضراء والحدائق والأشجار.

وأشار زيادة، أن أعمال مكافحة الجراد الصحراوي برش المبيدات الحشرية تتم بالتعاون مع مديريات الحدائق والشؤون الصحية والدفاع المدني في محافظة دمشق.

ونوَّه زيادة إلى أن هذه الحملة تقتصر على المسطحات الخضراء والحدائق العامة والأشجار المتوزعة في طرقات العاصمة وتحت إشراف فنيين مختصين من مديريتي الزراعة والشؤون الصحية كما أن الحملة تتوخى الحذر في التجمعات السكنية.

