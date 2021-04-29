الكشف عن قرار ميسي النهائي بخصوص مستقبله مع برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن قرار الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، فيما يخص مستقبله مع الفريق الكتالوني.

وكان مستقبل ميسي موضع تكهنات طوال الأشهر الماضية، بعدما أعلن رغبته في الرحيل الصيف الماضي، وحين رفضت الإدارة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق للنادي، قرر تأجيل المغادرة للصيف الحالي.

وونقل موقع (كووورة العربي) عن التليفزيون الإسباني “TVE”، فإن قرار ميسي الذي أبلغ به ناديه هو رغبته في البقاء مع الفريق وعدم الرحيل.

وكانت تقارير صحفية في الساعات الماضية، أفادت بأن والد ميسي ووكيله، أعرب عن انفتاحه إزاء إبرام عقد جديد لمدة طويلة مع النادي الكتالوني.

وقاد ميسي برشلونة هذا الموسم للعودة لمنصات التتويج، بالفوز بلقب كأس الملك على حساب أتلتيك بيلباو، والصراع على لقب الليجا.

وقبل أيام، كشفت شبكة TNT أن المفاوضات بين ليونيل ميسي وباريس سان جيرمان والتي تحدثت عنها بعض الصحف في الفترة الماضية قد وصلت إلى صيغة للعرض الباريسي.

ويعد باريس سان جيرمان أبرز الأندية المهتمة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والوجهة الأقرب له رفقة مانشستر سيتي في حال قرر الرحيل عن برشلونة بالفعل.

وحول ذلك قالت TNT إن باريس سان جيرمان قد أخذ زمام المبادرة في السباق من أجل ضم ليونيل ميسي وقد قدم بالفعل عرضًا لضمه لمدة عامين مع خيار التمديد لعام إضافي.

الشبكة أشارت إلى أن الأمر هذه المرة وصل إلى حيز التنفيذ، حيث لم تقتصر المفاوضات بين الطرفين على كونها مجرد تكهنات صحفية بخصوص مستقبل النجم الأرجنتيني.

ولم يتحدث قائد نادي برشلونة والهداف التاريخي لهم مع أي شخص من غرفة الملابس الباريسية سواء بين زملائه السابقين هناك أو مواطنيه على شاكلة أنخيل دي ماريا وباريديس.

ميسي يخطط لعدم اتخاذ أي قرارات حتى نهاية الموسم وقد سئم من التكهن بمستقبله، من بين العديد من الاحتمالات التي لا نهاية لها بالطبع منذ أن باتت فرضية رحيله عن برشلونة مطروحة.

ومع اقتراب نهاية الموسم والاقتراب أيضًا من موسم الانتقالات الصيفية، ستبدأ الأخبار حول مستقبل النجم الأرجنتيني في العودة لتصدر عناوين الصحف والمواقع من جديد بقوة كبيرة.

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