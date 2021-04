محمد منير يعد جمهوره بحفل أون لاين بعيد الفطر

كشف الفنان المصري محمد منير عن تحضيره لإحياء حفل فني أون لاين، بمناسبة عيد الفطر، سيغني فيه عدد كبير من أغنياته.

إذ صرَّح محمد منير بحسب المصري اليوم: «استمتعت بالعودة للغناء بالحفلات، وكانت البداية من دار الأوبرا المصرية، واعتبرتها أول بداية كتجربة لإحياء حفلات في ظل جائحة كورونا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية».

وتابع الكينغ قائلاً: «بعشق الغناء وسط جمهوري، وإن شاء الله سوف أحضر لحفل ضخم في مسرح مكشوف وساحة كبيرة، خلال أيام أسبوع عيد الفطر المقبل، لم أحدد الموعد الفعل حتى الآن».

وتحدث منير عن أغنيته الجديدة التي حملت عنوان (ضالين) والتي من المفترض عرضها ضمن أحداث مسلسل «الاختيار 2» قائلاً: «كتبها الشاعر نصر الدين ناجى، ومن ألحان أحمد فرحات، ومقرر عرضها ضمن أحداث الحلقات القادمة من المسلسل، ويقول مطلعها ضالين تاهو فى العنوان».

وأشار محمد منير إلى لقاء جمعه بسفير الإمارات ومندوب مصر لدى الجامعة العربية خلال حفل في القاهرة وأعرب عن أن الأمسية كانت: “مليئة بالإنسانيات، وتناقشنا خلالها بعدد من المواضيع الاجتماعية والسياسية والفنية».

وفي السياق، كشف الكينج محمد منير، خلال لقائه مع النجمة إسعاد يونس، في برنامج “صاحبة السعادة”، المذاع على قناة dmc، قصة عمل أغنية “علي صوتك بالغنا” من فيلم المصير.

وقال محمد منير: “يوسف شاهين وكمال الطويل كان مش عاجبهم الغنا، وكل ما أغني أسمع غلط ومقدرش أعترض عليهم ولا أتخانق معاهم، وقلت أضرب شاهين ولا أعمل إيه روحت عيطت وده خبث منى ولؤم، ولما شافوا الدموع نازلة من عيني سابوا لي الاستوديو، خلصت الأغنية في 5 دقائق، معروف عني في وسط الاستوديوهات ومهندسي الصوت إني أسرع وأشطر مغني، لأني بأروح مذاكر.”

وأضاف محمد منير: “بحب شخصية مروان اللي قدمتها في فيلم المصير، لأن الشخصية كانت قريبة مني ومن شخصيتي، وكان مع حبيب قلبي الراحل نور الشريف وصديقي محمود حميدة وصفية العمري ربنا يديها الصحة”.

كما روى الكينج محمد منير، قصة شقيقه فاروق عندما كان مرشدًا سياحيًا لوزير الدفاع الأمريكي والاعتراض عليه كمرشد لارتدائه الجلباب والعمة.

وقال الكينج، خلال لقائه مع النجمة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة”: “شقيقي فاروق هو الذي أوصلني إلى العالمية، وكان المرشد السياحي لوزير الدفاع الأمريكي عندما زار أسوان، وهناك من اعترض عليه كمرشد سياحي لارتدائه الجلباب والعمة، وكان رده (عارف الشبشب اللي لبسه ده تمنه كام والخاتم عيار 24) فهو كان أنيقا جدا”.

وأضاف محمد منير: “أخدت بكالوريوس الفنون التطبيقية في 3 سنوات، وكنت عايز أؤجل ميعاد الخدمة العسكرية، وكان دفعتي في الجيش علي الحجار وحسين الإمام

