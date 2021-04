هيئة كبار العلماء تعلق على طروحات بن سلمان ببرنامج الليوان

علَّقت هيئة كبار العلماء السعودية، اليوم الخميس على بعض الطروحات التي أوردها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان خلال حواره في برنامج “الليوان”.

إذ التقى الإعلامي عبدالله المديفر، في برنامجه الليوان مع ولي العهد السعودي بمناسبة مرور 5 سنوات على انطلاق رؤية السعودية 2030، بحسب CNN بالعربية.

وجاء في بيان الأمانة العامة في هيئة كبار العلماء إن “تأكيد الأمير محمد بن سلمان على أن دستور المملكة ومنهجها الدائم هو كتاب الله وما صح عن رسول الله، من الأسس والمرتكزات التي قامت عليها هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية، والتي نصَّ عليها النظام الأساسي للحكم”.

وأضافت هيئة كبار العلماء في بيانها أنه: “ومن هذا الدستور، الذي أكده ولي العهد، تستمد المملكة كل مبادئها ونظمها وبما لا يخالفه، ما نتج عنه الأمن والاستقرار واللحمة الوطنية والرخاء. ونتيجة لذلك تنعم المملكة باعتدال ووسطية في كل مناحي الحياة”.

وعدَّت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن “الاعتدال الذي تحدث عنه ولي العهد هو سياسة حكم وحياة شعب”.

مشيرةً على أنه: “يستوي في ذلك حكامها وشعبها وعلى ذلك مؤسسات الدولة وسياسات الحكم ومناهج التعليم، وبهذه الوسطية والاعتدال اتصلت المملكة بالعالم، فأسهمت في استقراره وتنميته بما تتحدَّث عنه الأرقام والإحصاءات، ومن منطلق كونها مركز اعتدال حاربت المملكة الإرهاب بصوره كافة، وأصبحت في مقدمة الدول التي اجتثته من جذوره”.

وفي تعليقها حول المرجعية الدينية، أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء إن “ما أشار إليه ولي العهد من أن مرجع المسلم إن كان فردا أو جماعة هو كتاب الله وسنة رسوله دون التقيد بمذهب معين أو عالم معين هو ما دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة، ولا زال علماء المسلمين قديمًا وحديثًا ينهون عن تقليدهم ويأمرون بالرجوع إلى الوحي المعصوم”.

وفي السياق، كان قد نوه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس الأربعاء، بمواقف وأفكار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والتي طرحها في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء.

حيث صرح الشيخ محمد بن زايد على حسابه الرسمي بموقع تويتر: “الحديث التلفزيوني لأخي الأمير محمد بن سلمان.. عبر عن مواقف متزنة، وأفكار عميقة، ورؤى حكيمة، وطموح بحجم المملكة وقدراتها وتاريخها وموقعها في المنطقة والعالم”.

مضيفا : “وقيادة تعرف طريقها جيدا نحو المستقبل المشرق للسعودية وشعبها بإذن الله.. أسأل الله تعالى له التوفيق والنجاح”.

وتناول ولي العهد السعودي، أبرز ما حققته برامج ومشروعات رؤية السعودية 2030 خلال الأعوام الخمسة الماضية. وذلك في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي وأهم شبكات التلفزة العربية.

