البرهان اللجان الأمنية جاهزة لبدء عمليات تجميع القوات في المعسكرات في دارفور

أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلتزام الحكومة بتنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان بإعتباره الركيزة الأساسية لأمن وإستقرار البلاد.

وأشار لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم ، السيد توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية رئيس وفد الوساطة الجنوبية، إلى جاهزية اللجان الأمنية لبدء عمليات تجميع القوات في المعسكرات في دارفور والمنطقتين

في إطار تنفيذ بند الترتيبات الأمنية ،لافتاً إلى ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الرؤى والعمل معاً من أجل إحلال السلام في الدولتين.

وأوضح المستشار توت قلواك، في تصريح صحفي تابعه المراسل عقب اللقاء أن الوفد أطلع السيد رئيس مجلس السيادة على الإستعدادات الجارية بمدينة جوبا لإستقبال جولة التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو ، معلناً أن الجولة ستبدأ في الرابع والعشرين من مايو المقبل.

خطوات

وأبان أن اللقاء بحث أيضاً خطوات تنفيذ إتفاقية سلام جنوب السودان ،مشيراَ إلى ما تنعم به جمهورية جنوب السودان من سلام وأمن واستقرار.

وقال توت إن اللقاء تطرق للعقبات الفنية التي تواجه عملية نقل البترول ومروره عبر الأراضي السودانية ، وإمكانية نقله عبر ميناء البحر الأحمر، مؤكداً أن الرئيسين البرهان وسلفاكير جددا إلتزامهما بتقديم كافة التسهيلات بما يخدم ويعزز العلاقات والمصالح المشتركة بين الدولتين.

وفي ذات السياق إلتقى عضو مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار إير بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، قائد ثاني الجبهة الأولى جبال النوبة التابعة للجيش الشعبي لتحرير السودان العميد عبدالله إبراهيم عقاب وبحث اللقاء سير تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية، الذي نصت عليه إتفاقية جوبا للسلام.

وأوضح العميد عبدالله إبراهيم عقاب في تصريح صحفي اطلع عليه المراسل ، أن اللقاء ناقش الجهود المبذولة لتنفيذ إتفاق الترتيبات الأمنية، مبيناََ أن اللقاء كان فرصة لإطلاع عضو مجلس السيادة على سير العمل في الجبهة الأولي جبال النوبة.