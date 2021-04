علقت الخارجية الروسية وزير الخارجية الإيراني على التسجيل المسرب لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والذي صرح فيه إن زيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري السابق قاسم سليماني إلى موسكو أضرت بالاتفاق النووي.

حيث صرحت الخارجية الروسية، الخميس، إن تسريب تسجيل وزير الخارجية الإيراني يضر بجهود إحياء الاتفاق النووي.

كذلك أضافت الخارجية الروسية: “نعتمد في علاقاتنا مع طهران على المواقف الرسمية.. ونعرف الذين يسعون للتلاعب بالعلاقات الروسية-الإيرانية”.

وكان تسجيل صوتي مثير للجدل، على لسان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد تسرب من قبل قناة معارضة إيرانية قبل أيام.

وفي الحديث المسرب، بدا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مستاء جدا مما وصفه بالتدخل الواسع لقائد فيلق القدس السابق،. قاسم سليماني، في الشأن الدبلوماسي الإيراني.

وفي جزء من التسجيل الصوتي، أقر محمد جواد ظريف إنه بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النووي،. في 2015، وحتى يوم تنفيذه، وقعت أحداث ضد الصفقة بدأت بسفر قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني إلى موسكو دون التنسيق مع الخارجية،.والتي انتهت باحتجاز سفينة أميركية، وكذا الهجوم على السفارة السعودية في طهران.

وقد قتل قاسم سليماني في غارة نفذتها طائرة أميركية من دون طيار،. في مطلع يناير عام 2020، استهدفت سيارة كانت تقله بالقرب من مطار بغداد الدولي، بعيد وصوله إلى العاصمة العراقية.

The post موسكو تعلق على تسريبات “ظريف”: نعلم من يتلاعب بالعلاقات الروسية- الإيرانية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ