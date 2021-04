فيستريل “الطلقة” عربة روسية فريدة من نوعها في سوريا

كشفت مصادر صحفية عن تواجد أحدث نسخة من المدرعة الروسية المعروفة باسم فيستريل “Vystrel” في سوريا، والتي تُعد من أهم المدرعات المسلحة في العالم.

وجاء في تقرير صحيفة “روسيسكايا غازيتا” أن الصور التي تم تداولها لعربة فيستريل “Vystrel” على مواقع التواصل الاجتماعي، تعود لعربة فريدة من ناحية تسليحها.

وقالت الصحيفة أن فيستريل تضم برج الأسلحة “إم بي 2-04” المؤلف من أسلحة عديدة منها المدفع السريع “2أ42” من عيار 30 ملم، قادر على تدمير أهداف جوية بالإضافة إلى أهداف أرضية.

كما تضم فيستريل “الطلقة” مدفع رشاش “بي كا تي إم” من عيار 7.62 ملم ومدفع رشاش “كورد” من عيار 12.7 ملم، إضافة إلى إمكانية تسليح العربة بقاذف الرمّانات الآلي “أ غي-17”.

العربة فيستريل “Vystrel” اسمها كناية عن كلمة روسية تعني الطلقة، فيها متسع لـ 9 جنود، تتميز بقوة محرك تساوي 240 قوة حصانية، وسرعتها على الطريق المعبدة تصل إلى 90 كلم في الساعة، وسعة خزان الوقود فيها يكفي لمسافة 1100 كيلومتر، وزنها حوالي 12 طن.

من أهم ميزاتها أيضاً احتواءها على موازن كهروميكانيكي يضمن تحقيق الأهداف بدقة كبيرة أثناء حركتها، وكاشف ليزري لاستخدام الأسلحة في الليل.

الجدير بالذكر أن الظهور الأول لمدرعة فيستريل الروسية كان بالتمويه الصحراوي عبر شبكة الانترنت، أما التفاصيل والتعليمات الأولى حول كيفية استخدام مثل هذه التقنية فقد ظهرت في تشرين الأول عام 2015.

وفي سياق آخر، يجري طيارون روس وسوريون التدريبات الاستعراضية الأولى في قاعدة “حميميم” الجوية بريف اللاذقية، للتحضير لاحتفال عيد “النصر الروسي” الموافق 9 أيار المقبل.

ونقلت محطة روسية تسجيل مصور يوثق تدريبات لطائرات حربية وأخرى مروحية، كما عرضت لقاء مع أحد ضباط الجيش السوري ممن سيشارك في استعراض عيد النصر الروسي.

وقالت المحطة أن التدريبات تجري بمشاركة طائرات حربية من نوع “MiG-29″ و”Su-34″ و”Su-24M ” و”Su-35S” و”MiG-29″، وطائرات مروحية من نوع “Ka-52″ و”Mi-35″ و”Mi-8AMTSh” و”Mi-24″ و”Gazelle”، بالإضافة إلى طائرات نقل “An-26″ و”Il-20″ و”An-72” و”Il-76″،

وعلى مدار الأشهر الماضية دربت القوات الروسية قوات الجيش السوري في عدة مدن سورية على استخدام عدة أسلحة، بعض التدريبات حاكت سيناريو هجمات حقيقية.

