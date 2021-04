عباس يكشف عن رسالة أمريكية إسرائيلية تخص الانتخابات الفلسطينية

تطرق الرئيس الفلسطيني، محمود عباس مساء اليوم، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الفصائل في مقر الرئاسة برام الله إلى الانتخابات الفلسطينية القادمة.

وخلال كلمته أوضح محمود عباس أن: “إن مندوبي الاتحاد الأوروبي توجهوا للقاء المسؤولين الإسرائيليين، وهم أبلغوهم أنهم موافقون على الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، وقلنا هذا سيسمح في القدس، قالوا لنا: لا”.

وأشار عباس إلى الظروف الراهنة في القدس قائلاً: “الظروف المحيطة بموضوع القدس الان أسوء وتتعلق بأساس المشكلة” واصفاً بأنها: “أصعب من الظروف السابقة عام 2006”.

وعن ما حدث في القدس قال محمود عباس إنَّ: “هجمة عنيفة من المستوطنين ومن إسرائيل شهدتها مدينة القدس”، مؤكداً: “نرفض كل المخططات التي تستهدف القدس”.

ونوَّه ‏عباس إلى أن: “إسرائيل لا تزال مصممة على عدم إجراء الانتخابات في القدس”، بحسب وكالة ستيب الإخبارية.

ويرى عباس‏ أن أمريكا وإسرائيل يعرقلون الانتخابات ويضعون الذرائع إذ قال: “وصلتنا رسالة من إسرائيل وواشنطن، أن سبب عدم السماح للانتخابات في القدس هو عدم وجود حكومة في إسرائيل تقرر ذلك”.

‏وشدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رداً على رسالة أمريكا وإسرائيل: “لن نذهب للانتخابات من دون القدس”.

وكان قد رفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، طلب إسرائيل بتأجيل الانتخابات الفلسطينية، مؤكدا على “ضرورة إجراء الانتخابات وفقا للمراسيم الرئاسية على قواعد واضحة وسليمة”،

إذ أفاد موسى أبو مرزوق، مسؤول العلاقات الخارجية، وعضو المكتب السياسي لحركة “حماس” في مقابلة مع إذاعة “علم” الفلسطينية ان الرئيس الفلسطيني رفض طلب الكيان الصهيوني تأجيل الانتخابات”، مشيرا إلى “التأجيل محتمل في ظل الانشقاقات الموجودة داخل حركة فتح”.

ولم تعلق الرئاسة الفلسطينية على كلام أبو مرزوق، في حين أن المتحدث باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، لفت إلى أنه “لن يكون هناك أي تراجع عن قرار إجراء الانتخابات العامة، لأنها استحقاق ديمقراطي وشعبي”.

وأقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في 15 يناير الفائت، المراسيم الخاصة بالانتخابات العامة والرئاسية الفلسطينية موضحاً أنها ستقام على ثلاثة مراحل.

وبحسب المراسيم التي أصدرها الرئيس محمود عباس فإن الانتخابات التشريعية الفلسطينية سيكون موعدها في 22 مايو 2021، أما عن موعد الانتخابات الرئاسية فقد تقرر في 31 يوليو 2021.

وأشارت المراسيم الرئاسية إلى أن نتائج انتخابات المجلس التشريعي في المرحلة الأولى ستؤخذ في عين الاعتبار لدى تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

وأكدت المراسيم على أن استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني سيكون في 31 أغسطس 2021، دون تحديد موعد انتخابات المجلس الوطني، والذي ستتم الإشارة إلى عقدها في الوقت المناسب.

