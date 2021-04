ضمن المبادرات الإنسانية للإمارات.. مصر تتلقى طائرة مساعدات غذائية

قامت الإمارات أمس الأربعاء بإرسال طائرة مساعدات تحتوي على 46 طنا من المواد الغذائية إلى مصر ضمن المبادرات الإنسانية للإمارات خلال شهر رمضان، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإماراتية.

حيث صرح سفير الإمارات لدى مصر حمد الشامسي تعليقا على المساعدات “ترتبط دولة الإمارات ومصر بعلاقات تاريخية وطيدة، ومسيرة حافلة بالعمل المشترك في العديد من المجالات، وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين على تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة”.

مضيفا في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإماراتية أن “هذه المواد الغذائية التي ترسلها دولة الإمارات إلى الأشقاء في جمهورية مصر العربية تأتي في إطار توفير المواد الغذائية للأسر في مصر الشقيقة في هذا الشهر الفضيل“.

وواجه خبر إرسال المساعدات الإماراتية لمصر.تجاهلا واضحا من الإعلام المصري. التابع للسلطة أو المقرب منها، لكنه أحدث موجة من الغضب والأسى لدى عدد كبير من المصريين الذين عبروا عن ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

حيث جمعت التعليقات بين الأسى على الحال المتردي الذي وصلت له مصر في ظل حكومتها الحالية والذي دعا الدول لإرسال مساعدات لها بعد أن كانت ترسل مساعدات للجميع، وبين الغضب من الإعلان الإماراتي الذي وضع اسم مصر في قائمة المساعدات بجانب دول، مثل مدغشقر وجزر القمر وموريتانيا.

ورأى عدد من المتابعين أن الإمارات تعمدت إهانة مصر بهذا الإعلان، منددة بتصريحات السفير الإماراتي بأن المساعدات “تأتي في إطار توفير المواد الغذائية للأسر في مصر”.

وتأتي هذه المساعدات بعد أقل من أسبوع على زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى القاهرة واجتماعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وإجراء مباحثات قصيرة قالت تقارير إنها شملت أزمة سد النهضة الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق.

كما اشتملت المباحثات على عدد من الملفات الأخرى، منها الشأن الليبي، وتطور العلاقات المصرية التركية، والاستثمارات الإماراتية في مصر.

