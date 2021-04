أنصار الله تطلق قذائف على محافظة تعز وتقتل طفلين

أعلنت مصادر إعلام يمنية، اليوم الخميس، عن استهداف جماعة أنصار الله الحوثية بقذائف مدفعية محافظة تعز جنوب غرب اليمن، أدت إلى وقوع ضحايا من المدنيين.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية، بحسب سبوتنيك، أن: “قذيفة مدفعية أطلقها الحوثيون على منازل المدنيين في منطقة القُحيفة في مديرية مَقبنة غربي تعز، أسفرت شظاياها عن مقتل طفلتين”.

وتدور محافظة تعز منذ مطلع مارس الفائت، معارك بين جماعة أنصار الله الحوثية والجيش اليمني الحكومي، على خلفية عملية عسكرية واسعة أطلقها الجيش على مواقع الجماعة في مديريات مَقبنة وجبل حَبشي والمَعافِر غربي تعز.

وخلال هذه العملية أعلن الجيش اليمني تمكنه من السيطرة على جبال الزهيب وغباري وعلقة والدرب والممطار الاستراتيجية، ومنطقتي الكدحة والطوير وقرى الغليل والسحيحة ودرخاف والعنصاب والمنبهة والمدهافة والمنظافة والرحبة وغيرها في ريف تعز الغربي.

يأتي ذلك في حين أنكرت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، في 16 أبريل الجاري، دعوات السلام المطروحة في اليمن ووصفتها بأنها مبادرات سلام غير جدية وانتقائية.

فقد خرج الناطق باسم جماعة أنصار الله محمد عبد السلام، وقال أن: “أي دعوة للسلام لا يعتبروها جادة ما لم تتضمن رفعا للحصار عن اليمن بشكل كلي”.

وتابع محمد عبد السلام في تصريحه قائلاً أن جماعة أنصار الله لم تلمس أي جدية لوقف الحرب في اليمن على حد تعبيره.

وأضاف عبد السلام أن الدعوات التي صدرت عن الجهات الدولية بشان السلام في اليمن وحل الصراع سياسياً كانت غالباً ما تقدم تصورات انتقائية للسلام.

وتحاول الأمم المتحدة إلزام الأطراف المتصارعة بالتوقيع على وقف لإطلاق النار على المستوى الوطني وفتح الطرقات بين الشمال والجنوب بهدف تأمين حركة تنقل السكان وتقديم مساعدات إنسانية ومساعدات أخرى والبدء بعملية سياسية تنهي القتال في اليمن.

وكانت قد ألغت وزارة الخارجية الامريكية، في 12 فبراير الفائت، قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القاضي بإدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب.

وأفادت الخارجية بأن تطبيق القرار بدأ اعتبارا من 16 فبراير الفائت، فيما أوضحت أن قادة الحوثيين سيبقون على قائمة العقوبات.

ونوهت الى أن هذه الخطوة تأتي بعد تحذيرات من قبل أعضاء في الكونغرس بالإضافة لأخرى دولية، من أن فرض مثل تلك العقوبات قد يكون له أثر كارثي على الشعب اليمني ووصول المساعدات والسلع الأساسية.

