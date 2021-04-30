إسرائيل : مقتل 44 و إصابة أكثر من 103 إسرائيليين في مراسم الحج

أكدت وسائل الإعلام في إسرائيل وقوع حوالي 44 قتيل و إصابة أكثر من 100 إسرائيلي في حادثة تدافع أثناء أداء مراسم الحج شمال الأراضي المحتلة .

ووفقاً لما نقلت قناة i24 الإسرائيلية فإن عدد القتلى وصل إلى 44 ، جراء سقوط جسر حديدي نتيجة التدافع الكبير للحجاج أثناء الاحنفال بيوم “لاغ بعومر” في جبل الجرمق في الجليل المحتلة .

و على ذلك علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلاً : ” ما حصل كارثة كبرى ، نحن نصلي من أجل شفاء الجرحى ” .

و يحتفل اليهود في مثل هذا الوقت من كل عام بما يسمونه يوم “لاغ بعومر” ، حيث تأتي وفود الحجاج إلى جبل الجرمق في محافظة الجليل الشمالية لزيارة ضريح الحاخام شمعون بار يوحاي .

و فيي سياق منفصل ، أسفرت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين، ليل أمس الخميس – اليوم الجمعة، في القدس، عن سقوط أكثر من مائة جريح، وفق ما ذكرت مصادر طبية فلسطينية وفي الشرطة الإسرائيلية، صباح الجمعة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 105 فلسطينيين على الأقل جُرحوا نُقِل نحو عشرين منهم إلى المستشفى، بينما ذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها أحصت عشرين جريحاً في صفوفها، واعتقلت 44 شخصاً في الاشتباكات، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

واندلعت المواجهات عند مدخل البلدة القديمة في القدس، بينما نشرت الشرطة الإسرائيلية مئات من عناصرها لمواكبة مسيرة نظّمتها في القدس الغربية حركة «لاهافا» لهب اليهودية اليمينية المتطرّفة المعادية علناً للفلسطينيين.

وقالت الشرطة إنها نشرت وعززت قواتها على مداخل باب العمود البوابة الرئيسية للقدس القديمة والأحياء المجاورة، ونشرت مئات من رجالها ومن سلاح الفرسان من أجل حماية «حرية التعبير» و«حق التظاهر».

لكن هذه المظاهرة التي قامت بها حركة «لاهافا»، والتي هتف بعض أعضائها «الموت للعرب» بحسب شهود عيان، اعتُبرت خطوة استفزازية، وأدت إلى مواجهات مع الفلسطينيين الذين صادف خروجهم من صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى.

ونظّم شبّان فلسطينيون في القدس الشرقية المحتلة مظاهرة مضادّة للاحتجاج على تلك المسيرة، مّا أدّى لاندلاع صدامات بين هؤلاء المتظاهرين وقوات الأمن الإسرائيلية عند مدخل البلدة القديمة استمر حتى ساعات الفجر. وقالت الشرطة إنها اعتقلت سبعين شخصاً من العرب واليهود، تم تمديد توقيف 64 منهم.

The post إسرائيل : مقتل 44 و إصابة أكثر من 103 إسرائيليين في مراسم الحج appeared first on Souk Ukkaz News.

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