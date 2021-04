الصحة المصرية : 1003 إصابات و 59 حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية في تقريرها اليوم عن تسجيل 59 حالة وفاة ، إضافة إلى 1003 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة .

حيث أكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد في بيان له، أرتفاع إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 13278 وفاة، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 226531 إصابة .

كما أشار مجاهد إلى ان عدد حالات الشفاء الكلية ارتفع ليصل إلى 170008 و ذلك بعد رصد شفاء 700 مريض ، وفقاً لما نقلته روسيا اليوم .

الصحة المصرية توضح حقيقة الوضع الوبائي في سوهاج

كشفت وزارة الصحة المصرية اليوم الجمعة حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة وفيديوهات حول تدهور الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد بمحافظة سوهاج.

وأكد خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة المصرية أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في مصر، كانت متابعة بشكل شخصي تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في محافظة سوهاج على مدار الأسبوع الحالي.

وتابع مجاهد بان زايد اطلعت على نسب الإصابات والوفيات ومعدلات الشفاء في محافظة سوهاج، ونسب تردد حالات الاشتباه على مستشفياتها.

وأوضح المتحدث باسم الصحة المصرية أنه “يتم استقبال حالات فيروس كورونا بـ 17 مستشفى على مستوى المحافظة بطاقة سريرية 1551 سرير داخلي وعناية مركزة، و53 جهاز تنفس صناعي”.

مشيراً غلى أنه تم التوسع في المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا بسوهاج، وأن مرضى فيروس كورونا المتواجدين بالمستشفيات بمحافظة سوهاج الذين يتلقون الرعاية الطبية وصل عددهم إلى 414 مريضا.

وأعطى مجاهد بالأرقام عدد الأسرة الشاغرة في مستشفيات سوهاج، إذ يتوافر 950 سرير داخلي و70سرير عناية مركزة و18 جهاز تنفس صناعي شاغرين جاهزين لاستقبال مرضى فيروس كورونا، بحسب سكاي نيوز عربية.

ونوَّه المتحدث باسم الصحة المصرية أن الوزيرة وجهت لإرسال إمداد طبي عاجل إلى محافظة سوهاج خلال الأسبوع الجاري، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات .

وأكد وصول 200 اسطوانة أكسجين، و20 جهاز مونيتور، و12 جهاز تنفس صناعي، 20 مُركز أكسجين وتانك أكسجين طبي سعته 11 ألف لتر إلى محافظة سوهاج خلال الأسبوع الحالي.

