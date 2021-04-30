والي الشمالية يصدر عدداً من القرارات الجديدة للحد من كورونا

أصدرت ولاية الشمالية، عن طريق والي الولاية، آمال محمد عز الدين، قراراً بمنع التجمعات، إضافة لمنع الإفطارات الجماعية للحد من انتشار جائحة كورونا.

وطالب قرار والي ولاية الشمالية بتجنب الازدحام في الأسواق والحدائق والساحات والأماكن العامة، فضلاً عن عدم الازدحام في الأندية والملاعب الرياضية.

على أن يسرى هذا القرار منذ الأمس الـ29 من أبريل وحتى إشعار آخر، وفقاً لما أورد “الصيحة”.

ةحذرت والي الولاية من مخالفة القرار، مشيرة إلى أن من يخالف القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، هذا إلى جانب توجيهها للجهات ذات الاختصاص بأن تضع القرار موضع التنفيذ.

ما يجدر ذكره أن هذه القرارت جاءت عقب توصية لجنة أمن الولاية بعد تقييم الوضع الصحي في الولاية بواسطة إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة.

في سياق آخر، اتخذ السودان قراراً بتعليق جميع رحلاته الجوية مع دولة الهند لمدة شهر، وذلك بسبب “التحور الجديد” من فيروس كورونا .

هذا وقد قرر السودن عن طريق سلطة الطيران المدني، بتعليق الرحلات بين الخرطوم والهند، بحسب “العين الإخبارية”.

وجاء قرار سلطة الطيران المدني بتوصية من اللجنة العليا للطوارئ الصحية في الخرطوم.

ومن جهتها شددت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في توصيتها على إيقاف جميع حركة الركاب بين السودان والهند اعتبارا من الثلاثاء 27 أبريل الجاري وحتى 27 مايو المقبل.

إلا أن القرار استثنى السودانيين القادمين من المدن الهندية، على أن يحصلوا على شهادة سلبية لفحص كورونا.

على صعيد منفصل، قالت وزارة الصحة السودانية إن مرض الملاريا ينتشر بصورة مقلقة في البلاد، داعية المواطنين إلى استخدام وسائل تجنب الإصابة بالمرض كاستخدام الناموسيات طوال السنة.

وقالت الصحة السودانية إن الملاريا تعد أكثر فتكًا من فيروس كورونا المستجد، مضيفة أن فئة النساء الحوامل تعد الأبرز للتعرض للموت بمرض الملاريا، حسبما أفاد موقع (الراكوبة السوداني).

وأوضح وزير الصحة الاتحاد د. عمر النجيب أن نسبة الإصابة بمرض الملاريا في السودان وصلت إلى 46% من جملة الحالات في إقليم شرق المتوسط حسبما أفاد نظام المعلومات الصحية.

وأوضح أن جملة الإصابة بمرض الملاريا في السودان في العام 2019 زادت عن 3 مليون إصابة من بينها أكثر من ألف حالة وفاة، أما في العام 2018 فهنالك أكثر من 3 مليون حالة إصابة وأكثر من 3 ألف حالة وفاة.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة مرض الملاريا، إن جميع سكان السودان تحت عرضة الإصابة بخطر الملاريا، مشيرًا أن العام الماضي كان الأسوأ من حيث الانتشار نظرًا للظروف المناخية التي مرت بالبلاد.

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