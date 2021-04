كورونا سوريا .. إصابات جديدة و حالات وفاة ترصدها الصحة

أعلنت وزارة الصحة في سوريا، تسجيل 118 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 22631 حالة.

وأكّدت الوزارة في بيان حول آخر مستجدات وباء كورونا في سوريا، تسجيل 11 وفاة جديدة بالمرض، ليرتفع مجموع حالات الوفاة بكورونا في البلاد إلى 1583 حالة.

كما أشارت الوزارة، إلى تسجيل 190 حالة شفاء جديدة من الفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد المتعافين من مرض كورونا إلى 16661 حالة.

هذا و تسلّمت سوريا يوم السبت الفائت ، دفعة من اللقاحات المضادة لكورونا المستجد، مكونة من 150 ألف جرعة مقدمة من جمهورية الصين الشعبية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن “دفعة لقاحات ضد الفيروس مكونة من 150 ألف جرعة إلى مطار دمشق الدولي اليوم مقدمة من جمهورية الصين الشعبية إلى الدولة السورية والشعب السوري”.

وهذه الشحنة، عبارة عن منحة تتألف من 150 ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لكورونا .

وقال وزير الصحة السوري حسن الغباش في تصريحات صحفية من مطار دمشق الدولي، إن “سوريا تقدر هذه المساعدة التي ستسمح لوزارة الصحة بمكافحة الوباء والحد من تأثيره على الصحة والمجتمع والاقتصاد”.



وأضاف الغباش: إن “الجرعات ستُمنح أولا إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية ثم إلى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة”.



يذكر أنه من المقرر وصول شحنة أخرى مماثلة، وفي هذا السياق، قال السفير الصيني لدى دمشق، إن “الشحنة المقبلة وقوامها 150 ألف جرعة لقاح ستصل قريباً”.

وفي السياق، أكد مسؤولون في الأمم المتحدة، أن الحكومة السورية تسلمت أول شحنة من لقاح كورونا، يوم الخميس الماضي، من خلال مبادرة كوفاكس العالمية تشمل ما يقرب من 200 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا”.

وذكر بيان صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” ومنظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي من أجل اللقاحات “جافي” :”إن الشحنة ضرورية للغاية وتأتي في الوقت المناسب وستساعد العاملين في القطاع الصحي “على مواصلة تقديم الخدمات الضرورية لإنقاذ الأرواح في نظام صحي منهك بالفعل نتيجة الحرب الدائرة منذ عقد من الزمن”.

وأكد البيان، فقد “تم تسليم 53800 جرعة إلى منطقة الشمال الغربي التي شهدت نزوحا واسع النطاق بعد أعمال قتالية كبيرة العام الماضي”.

وأوضح البيان أنه “من المنتظر تسليم المزيد من الشحنات في الأسابيع والأشهر المقبلة”.

