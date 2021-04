الدولار مقابل الليرة السورية .. ارتفاع سعر الصرف

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق الموازي في افتتاح تعاملات اليوم السبت مسجلاً 3070 ليرة للمبيع ، مقابل 2970 لللشراء .

و وفقاً لموقع الليرة اليوم الذي يرصد تقلبات السوق التصريفية الموازية ( السوداء ) ، فإن الليرة السورية سجلت 3717 مقابل اليورو ، و 819 مقابل الريال السعودي .

بينما وصل الدينار الكويتي إلى 10214 ليرة ، و الدرهم الإماراتي 836 ، بينما سجل الجنيه المصري 196 ليرة ، أمّا الليرة التركية فوصلت سعرها 373 ليرة سورية .

و بالنسبة للذهب ، فوصل سعر الغرام من عيار 18 قيراط إلى 130858 ليرة سورية ، في حين أن عيار 21 قيراط سجل سعر 152577 ليرة للغرام الواحد .

هذا و كان قد نشر مصرف سوريا المركزي نشرة جديدة لسعر الصرف و الصرافة ( الدولار الأميركي ) ،إذ حدده بـ 2500 ليرة سورية مقابل الدولار .

حيث جاء في البيان الصحفي الذي نشره المصرف ما يلي :

قامت إدارة المصرف بتعديل نشرة “المصارف والصرافة” ليصبح سعر شراء الحوالات الواردة من الخارج؛ الشخصية والويسترن يونيون، والواردة لصالح الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات والمؤسسات الدولية الإنسانية الواردة معادلاً لـ 2500 ل.س/دولار أمريكي، وذلك في إطار سعي المصرف إلى توحيد أسعار الصرف وتشجيع الحوالات الخارجية وجذبها عبر الأقنية النظامية بما يحقق مورداً إضافياً من القطع الأجنبي يتم توجيهه لتحقيق المصلحة العامة.

إذ ذكرت صحيفة “الوطن” السورية خبراً مفاده تعديل سعر صرف الدولار على الحدود للوافدين إلى سوريا، ليصبح 2500 ليرة بدلاً من 1256 ليرة.

و في السياق أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الثلاثاء، مرسوماً بتعيين الدكتور محمد عصام هزيمة حاكماً لمصرف سوريا المركزي، خلفاً للسيد حازم قرفول.

وحمل المرسوم رقم 126 لعام 2021، وبموجبه يتولى محمد عصام هزيمة مهامه رسمياً كحاكم لمصرف سوريا المركزي، ويكون الحاكم الثالث عشر للمصرف، بحسب ما جاء على صفحة الرئاسة السورية على “فيسبوك”.

وكان متوقعاً أن يتم تعيين هزيمة كحاكم للبنك المركزي، فكانت الحكومة السورية قد كلّفته يوم الأحد، باعتباره كان يشغل النائب الثاني لحاكم مصرف سورية المركزي، بمهام وصلاحيات وأعمال حاكم المصرف.

