الانتخابات السورية .. أسماء المرشحين النهائية خلال أيام

أكدت المحكمة الدستورية العليا في سوريا أنها ستقوم بإصدار الأسماء النهائية للمتقدمين إلى الانتخابات الرئاسية في الجمهورية خلال الأيام القليلة القادمة .

حيث قال أحد أعضاء المحكمة أن الدستورية ستقوم بدراسة كافة ملفات المرشحين و البالغ عددهم 51 مرشح ، بينهم 7 سيدات و الرئيس الحالي بشار الأسد .

و أوضح أن المحكمة تسلمت يوم أمس الخميس صندوق التأييدات الخطية الذي يصدره من مجلس الشعب ، وفقاً لأخبار الوطن .

و يقوم دور الحكمة الدستورية في الانتخابات الرئاسية على دراسة قانونية طلبات الترشح، والبت فيها خلال 5 أيام لانتهاء مدة تقديمها على الأكثر ، ليتم إعلان أسماء من قررت قبول ترشيحهم.

هذا و كشف مصدر في مجلس الشعب السوري، عن حصول كل من الرئيس السوري بشار الأسد والمرشح عبد الله سلوم عبد الله، على تأييد 35 عضوا في المجلس.

وفي التفاصيل قال المصدر أن أعضاء كتلة حزب البعث العربي الاشتراكي البالغ عددهم (167 عضوا)، وأعضاء كتلة ”الجبهة الوطنية التقدمية” البالغ عددهم (13 عضوا)، صوتوا للرئيس الأسد وعبد الله ومنحوهما الأصوات التي حددها الدستور شرطاً لقبول طلب الترشح.

وضاف المصدر أن أصوات المستقلين البالغ عددهم (70 عضوا) ذهبت كاملها للرئيس الأسد، منوهاً إلى أن المستقلين “تُركت لهم حرية اختيار مرشحيهم”، بحسب أثر برس.

وبذلك يصبح الأمر محسوم بخصوص خوض كل من الأسد وعبد الله الانتخابات الرئاسية، أما المرشح الثالث فلم يحسم حتى الآن، ورجح المصدر أن تحظى فاتن نهار بأصوات 35 عضو كونها أول سيدة تتقدم بطلب ترشح للمنصب، كما رجح أيضاً اسم محمود مرعي.

ال وزير الإعلام السوري اليوم الخميس، إن سوريا ستبتّ في غضون 12 يوماً في القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية السورية التي تجري الشهر المقبل، وفي حكم المؤكد أن يفوز الرئيس بشار الأسد فيها بفترة رئاسة رابعة.

وقال الوزير عماد سارة للصحافيين إن المحكمة الدستورية ستفحص أهلية 51 مرشحاً بمن فيهم الأسد، لخوض الانتخابات الرئاسية السورية المقررة في 26 مايو (أيار).

