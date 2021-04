جهاز الإحصاء القطري يعلن عن انخفاض عدد السكان وارتفاع نسبة الوفيات

قال تقرير صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري إن عدد سكان قطر قد شهد انخفاضا خلال شهر مارس، حيث وصل إلى 2.64 مليون نسمة

ووفقاً لوكالة سبوتنيك قال جهاز الإحصاء في بيان له أن” إجمالي المواليد الأحياء بلغ 1789 مولودا خلال شهر مارس 2021، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعا بنسبة 9.5% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 250 حالة وفاة، مسجلة ارتفاعا نسبته 40.4% عن شهر فبراير 2021″.

وفي سياق مختلف كانت قد كشفت السلطات الحكومية القطرية، عن إنتاج قطر محصولاً كبيراً من القمح للمره الأولي، وحصاد مزارعيها هذا العام قد يبلغ 5 آلاف طن.

في التفاصيل، أكد نائب رئيس مجلس إدارة “الريان الزراعية” القطرية ناصر علي الهاجري، أن الشركة باشرت في زراعة القمح العضوي، في عدة مزارع، وهو الأول من نوعه في دولة قطر.

وقال الهاجري:” أن المساحة المزروعة تبلغ طاقتها الإنتاجية المُستهدفة 2500 طن لهذا الموسم، و أنها سوف ترتفع في الموسم المقبل لتصل إلى ضعف الكمية الحالية.

كما أكد الهاجري، أن هذا التوجه ياتي إسهاما في السلة الغذائية لدولة قطر، كما يهدف التصدير للدول المُجاورة.

بدوره قال المشرف في شركة الريان الزراعية، محمد عطاونة:” أن زراعة القمح منذ البداية وحتى مرحلة الحصاد كانت باستخدم المكننة الزراعية والتكنولوجيا الحديثة، ما ساهم في تقليل تكلفة الإنتاج، و إدارة عمليات الإنتاج داخل هذه المزارع عن طريق التحكم عن بُعد”.

في وقت سابق، كانت قناة “الجزيرة” القطرية قد بثت تقريرا مُصورا قالت فيه:” إن قطر تعمل منذ سنوات على تعزيز أمنها الغذائي باستصلاح المزيد من الأراضي وباستخدام أحدث التقنيات العالمية التي تسمح بزيادة استدامة المياه دون استنزاف المياه الجوفية”.

الجدير بالذكر، أن مساحة مزارع القمح في قطر تبلغ حوالي 4 ملايين متر مربع، وتتم عمليات الزراعة بالاكتفاء بعاملين إلى 4 عمّال فقط، لينتهي موسم حصاد القمح خلال يومين إلى ثلاثة أيام، وفقاً لما ذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

وفي الشأن القطري، أعربت كل من قطر والبحرين، دعمهم للمبادرة السعودية لوقف أطلاق النار وإنهاء النزاع الدائر في اليمن وذلك بإشراف الأمم المتحدة.

