وحدة النقابات والعمال اللبنانية تشدد على ضرورة العمل الجاد

شددت وحدة النقابات والعمال في ​حزب الله​ على ضرورة العمل الجدي للحفاظ على ما تبقى من فرص عمل للبنانيين ومعالجة قضايا ​المياومين​

و أكدت وحدة النقابات على الاستجابة السريعة لمطالب النقابيين بمعالجة اثار ​التضخم المالي​ الذي أفقد رواتب الأجراء والمياومين والموظفين والعسكريين القدرة الشرائية.

وفي بيان بمناسبة ​عيد العمال شددت على إستكمال كل ما من شأنه انجاز التحقيق الجنائي المالي حتى يستعيد ​لبنان​ أمواله المنهوبة و اموال المودعين ويكشف الجُناة والمتلاعبين بمصير الوطن كرمى لأعدائه

ورأت ان ​رفع الدعم​ عن السلع الضرورية لفقراء البلد يعني بالتلازم رفعاً لأسقف الدعم لتجار الأزمات الذين سيتحررون من اي ضابطة في أسعارهم مما يفقد القيمة المتوخاة من اي دعم بديل للفقراء، والمطلوب هو حماية الوطن بالذهاب نحو تأمين السلع الضامنة للاستقرار المعيشي للمواطنين من قبل ​الدولة​، سيما المواد الغذائية و​المحروقات​، و​القضاء​ بالتالي على فرص التهريب والتلاعب بالأسعار من قبل تجار المواد المدعومة.

داعية ​حكومة​ تصريف الاعمال إلى العمل الجدي على حماية ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ ودفع مستحقاته على الدولة ليتمكن من الحفاظ على المستوى اللائق من الخدمات للمضمونين والمشمولين برعايته الصحية والاجتماعية وهي مسؤولية الوزراء المختصين وحكومة تصريف الاعمال ولن يغفر التاريخ و​الشعب اللبناني​ اي تهاون في حفظ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمان استمرايته.

كما دعت ​ للقيام بواجباتها تجاه القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والسياحية وفتح النقاش مع ممثليها لاستنباط اي خطوات يمكن ان تحمي هذه القطاعات وتوفر لها الدعم في الانتاج والتصدير وتوفير الاستثمارات الخارجية وهناك خيارات عديدة يمكن اعتمادها اذا ما توفرت لها النوايا الحسنة وإرادة الانعتاق من القيود الاميركية العدوانية .

أعلن بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي أن جيشه جاهز للوقوف في وجه حزب الله اللبناني و رددعه في حال ما قام الأخير ” باستفزازه ” على الشريط الحدودي .

حيث قال غانتس أن ” الجيش الإسرائيلي مستعد على طول الحدود الشمالية وبالتأكيد مستعد بأفضل شكل ممكن بالمنطقة الحدودية مع لبنان”، وفقاً لروسيا اليوم .

و أوضح أنه “إذا قام حزب الله باستفزاز الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل سيتحمل عواقب وخيمة للغاية وسيتكبد أضرارا جسيمة، وأنا آمل أن لا يقوم بذلك”.

و أضاف الوزير : ” “إيران تستمر بنشاطها الإقليمي مثل دعم حزب الله ومنظمات إرهابية أخرى، في سعيها للوصول إلى ترسانة نووية عسكرية وهو أمر لا ينبغي السماح بحدوثه“.

و جاء ذلك خلال جولة تفقدسة أجراها غانتس إلى مناطق انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان .

هذا و في الفترة الأخيرة يكثف جيش الاحتلال تحركاته على الحدود مع الدول المجاورة ، فالاثنين الفائت أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها ستجري تدريبا عسكريا لها عند معبر وادي الأردن بين الساعة الخامسة وحتى الـ11 من مساء اليوم.

وأكدت إدارة المعابر التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية أن التدريب يقضي بإغلاق الطريق 90 بشكل متقطع، ويتخلله سماع دوي إطلاق نار وانفجارات في المنطقة .

وفي السياق، أدانت الخارجية الأردنية، إستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، وآخرها قيام الشرطة الإسرائيلية، يوم أمس، بأعمال تخريبية لأقفال الأبواب وسماعات الحرم.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير ضيف الله الفايز، :” أن تصرفات الشرطة الإسرائيلية مرفوضة ومدانة ومستهجنة، وتمثل استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا لحرمة المسجد وللوضع القائم القانوني والتاريخي”.

كما أكد السفير، أن المسجد الأقصى المبارك ، هو مكان عبادة خالص للمسلمين تشرف على شؤونه حصريا إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بموجب القانون الدولي والوضع القائم القانوني والتاريخي.

كما دعا الناطق الرسمي بإسم الوزارة، حكومة إسرائيل، إلي :”التقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة وفق القانون الدولي والكف عن هذه التصرفات، واحترام حرمة المسجد والوضع القائم وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية”.

