ولي عهد البحرين يرسل برقية تعزية لنتنياهو بضحايا جبل ميرون

أرسل ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الجمعة، برقية تعزية إلى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يواسيه بفقدان ضحايا حادث جبل ميرون الذي قتل فيه العشرات، بحسب سكاي نيوز.

وتمنى ولي عهد البحرين الشفاء العاجل للمصابين في حادث التدافع، الذي وقع اليوم وأصيب فيه أكثر من 150 إسرائيلي، وقتل 45 آخرين.

ووقع الحادث جراء سقوط جسر حديدي نتيجة التدافع الكبير للحجاج أثناء الاحتفال بيوم “لاغ بعومر” في جبل الجرمق في الجليل المحتلة.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلاً : ”ما حصل كارثة كبرى ، نحن نصلي من أجل شفاء الجرحى” .

و يحتفل اليهود في مثل هذا الوقت من كل عام بما يسمونه يوم “لاغ بعومر” ، إذ تأتي وفود الحجاج إلى جبل الجرمق في محافظة الجليل الشمالية لزيارة ضريح الحاخام شمعون بار يوحاي .

و في سياق منفصل ، أسفرت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين، ليل أمس الخميس – اليوم الجمعة، في القدس، عن سقوط أكثر من مائة جريح، وفق ما ذكرت مصادر طبية فلسطينية وفي الشرطة الإسرائيلية، صباح الجمعة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 105 فلسطينيين على الأقل جُرحوا نُقِل نحو عشرين منهم إلى المستشفى، بينما ذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها أحصت عشرين جريحاً في صفوفها، واعتقلت 44 شخصاً في الاشتباكات، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

واندلعت المواجهات عند مدخل البلدة القديمة في القدس، بينما نشرت الشرطة الإسرائيلية مئات من عناصرها لمواكبة مسيرة نظّمتها في القدس الغربية حركة «لاهافا» لهب اليهودية اليمينية المتطرّفة المعادية علناً للفلسطينيين.

وقالت الشرطة إنها نشرت وعززت قواتها على مداخل باب العمود البوابة الرئيسية للقدس القديمة والأحياء المجاورة، ونشرت مئات من رجالها ومن سلاح الفرسان من أجل حماية «حرية التعبير» و «حق التظاهر».

لكن هذه المظاهرة التي قامت بها حركة «لاهافا»، والتي هتف بعض أعضائها «الموت للعرب» بحسب شهود عيان، اعتُبرت خطوة استفزازية، وأدت إلى مواجهات مع الفلسطينيين الذين صادف خروجهم من صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى.

ونظّم شبّان فلسطينيون في القدس الشرقية المحتلة مظاهرة مضادّة للاحتجاج على تلك المسيرة، مّا أدّى لاندلاع صدامات بين هؤلاء المتظاهرين وقوات الأمن الإسرائيلية عند مدخل البلدة القديمة استمر حتى ساعات الفجر. وقالت الشرطة إنها اعتقلت سبعين شخصاً من العرب واليهود، تم تمديد توقيف 64 منهم.

The post ولي عهد البحرين يرسل برقية تعزية لنتنياهو بضحايا جبل ميرون appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ