دوري أبطال إفريقيا.. قرعة الربع والنصف النهائي تحسم

سحبت اليوم الجمعة قرعة الربع والنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في مقر “الكاف” في القاهرة لتترتب عنها مواجهات مثيرة يرتقبها عشاق الكرة.

وجاءت مواجهات دور الثمانية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا ,والتي نقلها موقع RT على الشكل التالي:

1- الأهلي المصري x صن داونز الجنوب إفريقي

2- مولودية الجزائر x الوداد البيضاوي المغربي

3- شباب بلوزداد x الترجي التونسي

4- كايزر تشيفز الجنوب إفريقي x سيمبا التنزاني

وأما عن مواجهات نصف النهائي فسيلعب:

الفائز من مباراة مولودية الجزائر والوداد البيضاوي المغربي x الفائز من مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وسيمبا التنزاني

الفائز من مباراة شباب بلوزداد والترجي التونسي x الفائز من مباراة الأهلي المصري وصن داونز الجنوب إفريقي.

وفي الساحة المستديرة، كشف تقرير صحفي إسباني، عن قرار الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، فيما يخص مستقبله مع الفريق الكتالوني.

وكان مستقبل ميسي موضع تكهنات طوال الأشهر الماضية، بعدما أعلن رغبته في الرحيل الصيف الماضي، وحين رفضت الإدارة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق للنادي، قرر تأجيل المغادرة للصيف الحالي.

وونقل موقع (كووورة العربي) عن التليفزيون الإسباني “TVE”، فإن قرار ميسي الذي أبلغ به ناديه هو رغبته في البقاء مع الفريق وعدم الرحيل.

وكانت تقارير صحفية في الساعات الماضية، أفادت بأن والد ميسي ووكيله، أعرب عن انفتاحه إزاء إبرام عقد جديد لمدة طويلة مع النادي الكتالوني.

وقاد ميسي برشلونة هذا الموسم للعودة لمنصات التتويج، بالفوز بلقب كأس الملك على حساب أتلتيك بيلباو، والصراع على لقب الليجا.

وقبل أيام، كشفت شبكة TNT أن المفاوضات بين ليونيل ميسي وباريس سان جيرمان والتي تحدثت عنها بعض الصحف في الفترة الماضية قد وصلت إلى صيغة للعرض الباريسي.

ويعد باريس سان جيرمان أبرز الأندية المهتمة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والوجهة الأقرب له رفقة مانشستر سيتي في حال قرر الرحيل عن برشلونة بالفعل.

وحول ذلك قالت TNT إن باريس سان جيرمان قد أخذ زمام المبادرة في السباق من أجل ضم ليونيل ميسي وقد قدم بالفعل عرضًا لضمه لمدة عامين مع خيار التمديد لعام إضافي.

الشبكة أشارت إلى أن الأمر هذه المرة وصل إلى حيز التنفيذ، حيث لم تقتصر المفاوضات بين الطرفين على كونها مجرد تكهنات صحفية بخصوص مستقبل النجم الأرجنتيني.

