درعا.. مجهولون يستهدفون مجموعة تابعة للأمن العسكري السوري

كشفت مصادر محلية في محافظة درعا جنوب سوريا، عن استهداف مجهولين، فجر اليوم الجمعة، قائد إحدى المجموعات التابعة للأمن العسكري السوري واتهمتها بالتعامل مع حزب الله.

وأوضحت المصادر أن الهدف كان من العملية هو اغتيال عارف الجهماني، قائد المجموعة المسلحة التي تعمل لصالح الأمن العسكري السوري، وعلى خلفية تعامله مع حزب الله اللبناني الموالي لإيران.

وتمت العملية اليوم من خلال استهداف عدة عربات كان الجهماني يستقل واحدة منها، في بلدة صيدا إحدى بلدات ريف درعا الشرقي، أثناء عودة المجموعة من درعا المحطة.

وأسفرت العملية عن إصابة الجهماني بجروح، كما أصيب اثنين آخرين من مرافقيه.

ولفتت المصادر إلى أن نضال الشعابين القيادي الثاني في المجموعة كان من بين المستهدفين في العملية، إلا أنه تمكن من النجاة من الكمين، بحسب نورث برس.

وعُرف عن الجهماني الذي تم استهدافه أنه كان قيادي عسكري سابق في فصيل محلي معارض يُدعى “جيش اليرموك”، لغاية سيطرة القوات الحكومية على المنطقة عام 2018 وتوقيع اتفاق التسوية في تموز 2018، إذ بات “الجهماني” مع عناصره يعملون لصالح فرع الأمن العسكري، ومتهمين بالتعامل مع حزب الله في درعا.

يستمر مشهد الاغتيالات وحالة الانفلات الأمني، في محافظة درعا وريفها وعمليات التصفية لعناصر الجيش السوري ومن وقع على اتفاقية التسوية مع الحكومة السورية.

إذ أفاد ناشطون في درعا اليوم الخميس، عن مقتل مدني وثلاثة عناصر تابعين لقوات الجيش السوري في مناطق متفرقة من المحافظة.

وفي التفاصيل قالت المصادر المحلية، إن مجهولين أطلقوا النار على “عبدالرحمن الزوباني” ضمن بلدة اليادودة بريف درعا الغربي، وقتل على إثرها فوراً.

الجدير بالذكر أن الزوباني كان أحد عناصر فصيل “جيش المعتز بالله” التابع لفصائل المعارضة جنوبي سوريا في السابق، ولكنه منذ توقيع التسوية في 2018 لم ينضم لأي تشكيل عسكري تابع للقوات الحكومية.

فيما قتل عنصرين تابعين للجيش السوري، عصر اليوم الخميس، في مدينة نوى بريف درعا الغربي، نتيجة أطلاق مجهولين للنار عليهم بواسطة أسلحة رشاشة، على طريق رئيسي.

كما تم العثور على جثمان المساعد في الأمن العسكري بدرعا “علي عدنان أحمد”، في ظروف غامضة، من قبل الجهات الأمنية، وذلك على الطريق الواصل بين منطقة سجنة والضاحية بمدينة درعا المحطة.

إلى ذلك شن مسلحون مجهولون، هجوم بالأسلحة الرشاشة على مقر للمخابرات الجوية في ريف درعا الأوسط، كما تعرضت آلية تابعة للجيش السوري لهجوم مسلح في مدينة داعل.

