إيران .. القائد السابق للحرس الثوري يعلن ترشحه لرئاسة البلاد

أكد محسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، القائد السابق للحرس الثوري، ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية في إيران في حزيران القادم.

وصرح رضائي:”سأخوض الانتخابات كجندي للوطن، وسأقف أمام سراب الدبلوماسية الزائف، وسأقضي على تيار التغلغل في البلاد، وأشكل حكومة وطنية لبناء إيران ومحاربة الفساد والتغلغل”.

هذا وقد ترشح أيضاً رستم قاسمي، مساعد قائد “فيلق القدس” الإيراني للشؤون الاقتصادية ذلك ما أعلن عنه في مؤتمر صحفي سابقاً.

ويذكر أن جمال عرف، رئيس اللجنة الانتخابية في إيران قد قال إن: “الحكومة ووزارة الداخلية ليس لديهما خطط لتأجيل الانتخابات الرئاسية”، وذلك وفق روسيا اليوم.

وفي الشأن الإيراني، رد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، يوم الأربعاء المنصرم، على التسجيل الصوتي المسرب الذي انتقده فيه الحرس الثوري الإيراني وقاسم سليماني.

وأكد ظريف أنه يعتز بالصداقة والعلاقة والعمل المشترك الذي جمعه بسليماني مضيفا، إنه “لطالما نادى في الداخل والخارج بشجاعة وثبات وإنسانية القائد الشهيد قاسم سليماني وسعيه للسلام”، مضيفا: “لقد قطعت عهدا لحماية وحراسة مصالح البلاد ولن أتخلى عن هذا العهد حتى النهاية”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)

وحول التسجيل الصوتي المُسرب، قال ظريف إن “هذا الحديث هو بحث نظري سري حول ضرورة تفعيل الدبلوماسية والميدان الهدف منه هو نقل تجربة 8 سنوات إلى المسؤولين المستقبليين، لكن المؤسف أن هذا الحديث تحول إلى مناوشات داخلية واستغله البعض للانتقاد الشخصي”.

وأضاف ظريف أن “السلام في أفغانستان والعراق ما كان يتحقق وما كان الإرهاب الداعشي لينتهي لولا وعي الشهيد سليماني وشجاعته، وتضحيات شعبي هذين البلدين”.

وتابع بالقول: “لقد سعيت على مدى 40 عاما أن أكون في التحليلات مجتهدا وفي التنفيذ مقلدا، وفي عملي التنفيذي كنت دائما متمسكا بسياسات البلاد المقررة ودافعت عنها بكل قوة، لكنني في بيان الرؤية القائمة على الخبرة اعتبر أن المداهنة والمجاملة خيانة”.

وفي وقت سابق، أمر الرئيس الإيراني حسن روحاني بفتح تحقيق في التسجيل الصوتي المسرب لوزير الخارجية جواد ظريف الذي انتقد فيه الحرس الثوري الإيراني.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن “الرئيس روحاني أمر وزارة المخابرات بالتحقيق وتحديد المسؤولين عن تسريب التسجيل الصوتي”.

The post إيران .. القائد السابق للحرس الثوري يعلن ترشحه لرئاسة البلاد appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ