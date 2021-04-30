أزرق طيبة عبر منظمته الخيرية يسير قافلة مساعدات لمراكز العزل بالجزيرة

إستقبلت وزارة الصحة بولاية الجزيرة صباح اليوم قافلة منظمة أزرق طيبة الخيرية لدعم مراكزعزل المصابين بكورونا تحت شعار “من أجل صحة الإنسان” برعاية الشيخ عبد الله الشيخ أحمد الريح أزرق طيبة شيخ السجادة العركيه وإشراف الشيخ الريح الشيخ عبد الله الشيخ أحمد الريح الأمين العام للمنظمة .

من جانبة أشاد دكتور أحمد المصطفي محمد شيخ إدريس مدير عام وزارة الصحة بالمبادرة التي جسدت التلاحم المجتمعي لمجابهة جائحة كورونا وتعزيز جهود وزارة الصحة الرامية للحد من إنتشار فايروس كورونا الذي تسبب في تهالك النظام الصحي في بعض بلدان العالم، وقال إن القافلة لامست الإحتياجات الحقيقية لمراكز العزل .

فيما أعلن الدكتور دفع الله محمد أبو إدريس مسؤول القطاع الصحي أن القافلة تشمل 50 أسطوانة أكسجين ودعم مالي لصالح الإطعام بالمراكز، مؤكداً أن هذا الدعم يعتبر خطوة أولى في خطة المنظمة لدعم القطاع الصحي بالولاية .

إلي ذلك لفت الشيخ كمال محمد يس مسؤول القطاع الإجتماعي بالمنظمة لإهتمام الطريقة القادرية بأمر الدين الإسلامي وإحتياجات الإنسان الصحية والمادية والإجتماعية وأشار إلى أن القافلة ترمي لإستنهاض المجتمع لدعم مراكز العزل وبث روح التكاتف والتعاضد بين شرائح المجتمع كافة .

هذا وكان مدير عام وزارة الصحة قد أصدر اليوم القرار رقم 50 لسنة 2021م بتكوين لجنة لدعم محطة الأكسجين بالولاية برئاسة بروفيسور عبد الله عبد الكريم وأستاذة هنادي الرشيد أبو شوارب رئيسا مناوبا ودكتورة روان الطيب مقررا وعضوية بروفيسور على بابكر على حبور ودكتور وائل نوري .

وحدد القرار مهام اللجنة وضع تصور متكامل لإنشاء محطة للأكسجين لتوفير إحتياجات مراكز العزل بالولاية وإطلاق مبادرة لإستقطاب الدعم مع الجهات ذات الصلة .