دينا الشربيني تغيظ عمرو دياب وتحضر له مفاجأة من العيار الثقيل

رصد موقع الفن معلومات خاصة تفيد بأن الممثلة المصرية، دينا الشربيني ​ستعلن في وقت قريب عن علاقة تربطها بنجم عربي معروف.

وقال الموقع بحسب أوقات الشام أن الشربيني تسعى لإغاظة حبيبها السابق الفنان المصري ​عمرو دياب،​ الذي منذ انفصاله عنها انتشرت العديد من الأخبار حول علاقاته الخاصة ببعض الشابات اللواتي ظهر معهن مؤخراً .

وافقت دينا الشربيني على عرض النجم العربي الذي عبر عن رغبته بالزواج منها.

في حين أن الأوساط الفنية ترى في هذا العرض طُعم للتقرب من الشربيني فقط، كونه متزوج و من المستبعد بسبب وضعه الاجتماعي في بلاده أن يتزوج للمرة الثانية.

وكانت قد المحت في وقت سابق إلى خيانة عمرو دياب لها مستعينةً بمقطع من مسلسلها “زي الشمس” الذي أدّت بطولته في عام 2019.

ويدور المشهد حول اكتشاف “نور” من أداء دينا الشربيني خيانة حبيبها “عمر” من أداء أحمد صلاح السعدني، وكتبت على الفيديو: “لما الخيانة تيجي من أقرب ناس”.

وكانت قد تدهورت العلاقة بين الفنان عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني، ووصلت إلي الانفصال، عقب تصاعد الخلافات بينهما إلى حد كبير جدا.

و أكدت التقارير المصرية أن نوفمبر الفائت شهد خلاف كبير بين “الثنائي”، والذي أثر علي علاقتهما، بل وطلب الفنان عمرو دياب من دينا الشربيني وقتها أن تغادر شقته في فندق “الفور سيزون” في القاهرة.

و قال دياب للشربيني قبل أن يطلب منها مغادرة شقة “الفورسيزون”: “قلت لك قبل هذا كان في يدك أن تصبحي نجمة، لكن أن تكوني فاتن حمامة أو إنعام سالوسة”.

إذ تم الانفصال بعد طلب دينا الشربيني من عمرو دياب أكثر من مرة أن تكون العلاقة بينهما زواجا رسميا، وبحفل زفاف بحضور الكل.

وقال أحد المصادر أن “دينا الشربيني ترى أنها ضحت كثيرا باستمرارها في علاقة بهذا الشكل، بينما كان يرى عمرو دياب أنه أضاف لدينا الشربيني كثيرا، بداية من مساعدتها لتصدر أعمال درامية في أهم موسم في العام، وهو الموسم الرمضاني، ووضع اسمها في الصفوف الأولى”.

من جانبهما لم يؤكد أي من الثنائي عمرو دياب أو دينا الشربيني ارتباطهما رسميا، إلا أنهما لا يفترقان ويظهران مع بعضهما في كل حفلاته وأعماله وحتى في إجازاته.

وفي السياق، قال السيناريست تامر حبيب، أن بطل مسلسله القادم الفنان الهضبة عمرو دياب في أحدث تجربة درامية تعيده إلى الشاشة كممثل، برفقة الفنانة دينا الشربيني.

وأعلن حبيب، في تصريح له إن “الحب بينهما سينتقل إلى الدراما بعد ظهورها معه في كليب “أماكن السهر” الأخير”، مؤكدا أن “قصة المسلسل ستتناول حبهما دون التطرق لحياتهما الشخصية معاً وستكون قصة مختلفة”.

كما أضاف حبيب أنه “يعمل جاهدا على المشروع ولكنه لا يعلم تحديدا متى سيبدأ العمل، حيث إنه متوقف على قرار المنتج والمخرج”.

