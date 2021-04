الخطوط الجوية القطرية تشحن مساعدات طبية للهند مجاناً

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن دعمها الجهود الدولية لمساعدة الهند في التصدي للموجة الثانية من كورونا، عبر شحن مساعدات طبية دون رسوم.

وستقوم الخطوط الجوية القطرية بشحن 300 طن من الإمدادات الطبية عبر شبكتها الجوية من مختلف أنحاء العالم إلى الدوحة ومن ثم بشكل مباشر عبر ثلاث طائرات إلى الأماكن الأكثر حاجة في الهند.

وصرح الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر: “إن العلاقات التي تجمع دولة قطر بالهند راسخة ومميزة، ونحن نشهد بألم شديد الظروف العصيبة التي تمر بها الهند مرة أخرى جراء فيروس كورونا”.

وقال مضيفاً: “نحن عازمون على تسخير قدراتنا وخبراتنا ومؤهلاتنا، إلى جانب شبكتنا الدولية الواسعة، لتقديم الدعم الإنساني من خلال نقل هذه الإمدادات التي تعتبر الهند الآن في أمس الحاجة إليها، ومساعدتها في جهود مكافحة هذا الفيروس الفتاك، ويأتي ذلك امتدادا لجهودنا المتواصلة في هذا المجال، فقد قامت الخطوط الجوية القطرية للشحن بنقل وتسليم أكثر من 20 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 لمنظمة اليونيسف، كجزء من مذكرة التفاهم التي تمتد على مدار خمس سنوات معها، لدعم مبادرة اليونيسف للشحن الجوي للأغراض الإنسانية”، وذلك وفق روسيا اليوم.

وفي الشأن، أقرت الهند، أمس الخميس ، أنها تجري اتصالات مع شركات تصنيع أدوية في مصر بخصوص تزويدها بعقار “ريمديسيفير” الذي يستخدمه مرضى فيروس كورونا المستجد، في ظل تفاقم أزمة الوباء في البلد الآسيوي بالآونة الأخيرة.

حيث صرح وكيل وزارة الخارجية الهندية هارش فاردهان شرينغلا، إن بلاده جعلت الأولوية لواردات الأكسجين، مضيفا أن 40 دولة تعهدت بتقديم المساندة.

كما ذكر خلال مؤتمر صحفي: “نتحدث عن ما يقرب من 550 وحدة لتوليد الأكسجين. ستأتي من مصادر مختلفة من كافة أنحاء العالم”.

مشيرا كذلك إلى أن الإمارات وروسيا وغيرهما عرضوا تقديم إمدادات من عقار “فافيبيرافير” لعلاج “كوفيد 19″، بالإضافة إلى أن هناك اتصالات مع شركات تصنيع في مصر بخصوص إمدادات من عقار “ريمديسيفير”

وسجلت الهند، الخميس، ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه، ليتجاوز إجمالي الإصابات 18 مليونا، في حين رفضت الحكومة تقارير تحدثت عن مشكلات في حملة التطعيم.

