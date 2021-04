اندلاع حريق متعمد في مقر السفارة السعودية في لندن

ألقت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، القبض على 3 أشخاص يشتبه بقيامهم بحرق حديقة المقر الدبلوماسي الرسمي للمملكة العربية السعودية في لندن.

حيث استدعى المسؤولون في مقر إقامة السفير السعودي بلندن، الشرطة بعد اندلاع حريق في حديقة السفارة، حيث ألقت الشرطة القبض على رجل للاشتباه في قيامه بالحرق العمد والآخر للاشتباه في الاعتداء بعد أن أصاب حارس أمن. وتم القبض على رجل ثالث بالقرب من السفارة للاشتباه في حيازته مخدرات من الدرجة الأولى. بحسب ما نقلته CNN Arabic

كم تم استدعاء فرق الإطفاء التي أكدت السيطرة على الحريق، فيما لم تعرف حتى الآن الأسباب وراء هذه الحادثة.

وفي سياق منفصل، تقدم مكتب وزير الداخلية والبلديات في الحكومة اللبنانية، محمد فهمي، أمس الخميس، بالشكر في بيان خاص الى المملكة العربية السعودية بعد سماحهم بدخول المنتجات اللبنانية العالقة إلى المملكة.

وجاء في نص بيان وزير الداخلية اللبناني : “يتوجه وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي بالشكر والامتنان إلى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان ونظيره صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف على البادرة الإنسانية الطيبة بالسماح للبضائع اللبنانية التي كانت عالقة عند الحدود السعودية وفي ميناء جدة بالدخول الى المملكة”.

وتابع البيان، “علما أن فهمي لم يتفاجئ بالإيجابية السعودية، وهو على يقين بأن مملكة الخير لن تألو جهدا لإعادة النظر بموقفها الأخير خصوصا في المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان وشعبه”.

وفي السياق، أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن رفضه أن “يكون لبنان معبرا لما يمكن أن يسيء إلى الدول العربية الشقيقة عموماً وإلى السعودية ودول الخليج خصوصا”.

وقال ميشال عون، خلال إستقباله وفداً صناعياً بحضور وزير الصناعة عماد حب الله، أن: “السعودية دولة شقيقة ويهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها ونبذل جهداً كبيرا لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح”.

من جانبه، قال وزير الصناعة اللبناني:” إن حماية الامن السعودي هو من مسؤوليتنا أيضاً كلبنانيين”.

في وقت سابق، كانت قد أعلنت المملكة العربية السعودية، منع دخول شحنات الخضار والفواكه اللبنانية بعد ضبط ملايين حبوب المخدرات في شحنة رمان كانت في طريقها لمدينة الدمام السعودية.

