الاستخبارات العراقية تُدمر أوكارا لداعش وتعتقل 12 إرهابي في ديالى

أفادت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الجمعة، أنها اعتقلت 12 إرهابي وضبطت أسلحة ودمرت أوكارا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى.

وفي هذا الخصوص أصدرت الوكالة بيانا جاء فيه: إنه “في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات وزارة الداخلية القاضية بتفعيل الجهد الاستخباري المبني على أسس علمية وعملية، مما يسهم في الإيقاع بالمجرمين والمطلوبين للقضاء وتعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الجريمة والإرهاب في جميع محافظات البلاد

وأضاف البيان، أنه “بناءً على التداعيات الأمنية الأخيرة في محافظة ديالى وآخرها الخروقات الأمنية في تفجير العبوات الناسفة بمناطق العبارة وابي صيدا، التي راح ضحيتها شهداء من الأجهزة الأمنية والمواطنين، وما يمكن أن تحدثه هذه الخروقات من تأثير على السلم المجتمعي وما شخصته الأجهزة المعنية بوجود اخفاق واضح في الجهد الاستخباري ب‍ديالى وعدم قدرة مدير استخبارات المحافظة على القيام بواجبه وفق المطلوب وضعفه في إدارة الازمة هناك”.

وأشار إلى أنه “بناءً على ما تم ذكره آنفا فقد صدرت الأوامر بإعفاء مدير الاستخبارات في ديالى، ومتابعة العمل من قبل السيد وكيل الاستخبارات شخصيا، وبالفعل فقد تم تحقيق نجاحات استخبارية أسفرت عن القبض على ١٢ إرهابياً وتدمير العديد من الأوكار وضبط أسلحة متنوعة واعتدة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة وعبوات ناسفة”.

وفي سياق مشابه، تمكنت الاستخبارات العراقية في وقت سابق من أبريل الجاري، من إحباط عملية إدخال إرهابيين في مدينة الموصل قادمين من الأراضي السورية، كما ألقت القبض على ناقلهم.

وحول هذه العملية أصدرت مديرية الاستخبارات العسكرية بيانا، جاء فيه: إنه “بعملية نوعية تميزت بالتخطيط السليم والمهنية العالية والمعلومة الدقيقة. تمكنت مفارز شعبة المصادر في مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع شعبة استخبارات الفرقة ١٦ من الاطاحة بثلاثة ارهابيين دخلوا الاراضي العراقية قادمين من مخيم الهول ب‍سوريا وهم من عناصر داعش ضمن ما تسمى بولاية الفرات سابقا حيث تم القبض عليهم في الموصل مع الارهابي القائم على تهريبهم”.

وأشارت إلى أنهم “جميعهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

يشار الى ان القوات الامنية تقوم بعمليات استباقية تستهدف مناطق اختباء بقايا خلايا ارهابي داعش في عموم العراق.

