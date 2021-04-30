الرئيس الفلسطيني يعلن تأجيل الانتخابات

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الانتخابات التشريعية التي كان مقررا إجراؤها الشهر المقبل، أرجئت لحين ضمان إجرائها في القدس، مؤكدا أن إسرائيل ما زالت ترفض السماح للمقدسيين بالمشاركة الكاملة في هذا الاستحقاق، الأول من نوعه منذ 15 عاما.

وما إن صدر قرار القيادة الفلسطينية حتى أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في بيان لها إيقاف العملية الانتخابية ابتداء من صباح الجمعة، حيث كان من المقرر نشر الكشف النهائي للقوائم والمرشحين، بالتزامن مع أول أيام الدعاية الانتخابية للقوائم المترشحة للانتخابات التشريعية.

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