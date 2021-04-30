رئيس المجلس الرئاسي يعزي ملك الأردن في وفاة الأمير محمد بن طلال

طرابلس 30 أبريل 2021 م ( وال )- بعث رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي “ببرقية تعزية إلي ملك الأردن ” عبد الله بن الحسين ” في وفاة الأمير ” محمد بن طلال”.

وتقدم ” المنفي ” في برقيته بخالص التعازي وصادق المواساة للملك ” عبد الله بن الحسين ” ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وإلى الأسرة الهاشمية وإلى الحكومة والشعب الأردني الشقيق في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال، سائلا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله والأسرة جميل الصبر والسلوان. (وال- طرابلس)

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