” صنع الله ” يبحث مع نائب سفير بريطانيا لدى ليبيا إمكانية مساهمة الشركات البريطانية في تطوير صناعة النفط في ليبي

طرابلس 01 مايو 2021 ( وال )- التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ” مصطفي صنع الله ” بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، نائب سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا ” كيت انجلش ” والوفد المرافق لها .

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبان في مجال النفط والغاز و الطاقات المتجددة و حماية البيئة .

حيث أكد المهندس ” صنع الله ” أن لدى المؤسسة الوطنية للنفط الرغبة في الاستفادة من خبرات المملكة المتحدة في مجال تدريب العنصر البشري وتطويره في مجال صناعة النفط والغاز معتبرا ان المعاهد والجامعات البريطانية هي المكان المناسب للتدريب تاريخيا.

كما أشار إلى الصعوبات التي تواجه قطاع النفط الوطني، موضحا في الوقت نفسه بأن الأوضاع بدأت تتجه إلى التحسن خاصة بعد اعتماد جزء من الأموال التي تحتاجها للمؤسسة وشركاتها، لكي تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها على الصعيدين المحلي والدولي .

وبحث الجانبان إمكانية مساهمة الشركات البريطانية في تطوير صناعة النفط في ليبيا ، حيث أعربت نائب السفير البريطاني ” كيت انجلش ” بهذا الخصوص عن رغبة الشركات البريطانية المتخصصة في تقديم المشورة الفنية والتقنية للمساهمة بالرفع من مستوى الإنتاج و بناء القدرات.

كما تناول الجانبان بالنقاش المستفيض دور المؤسسة الوطنية للنفط في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة وقد استعرضت المؤسسة الجهود المبذولة في الخصوص والتي تتم بالتعاون مع جهات عالمية مشهود لها بالسمعة الطيبة والكفاءة الفنية. (وال- طرابلس)

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