الشرطة تفض تجمعاً حاشداً لأنصار النظام البائد وتعتقل 12 فرد

فرقت الشرطة السودانية، مساء أمس الأول، تجمعاً حاشداً لأنصار النظام البائد، بحي الرياض، شرق الخرطوم وجرى توقيف 12 من المشاركين في الإفطار الرمضاني وتدوين بلاغات ضدهم.

واستخدمت الشرطة، الغاز المسيل للدموع لتفريق التجمع الذي دعت له رابطة خريجي جامعة أم درمان الإسلامية ودعمته تيارات ومجموعات موالية لحزب المؤتمر الوطني المحلول، حزب الرئيس المعزول عمر البشير.

تجمع أنصار النظام البائد جاء لاحياء غزوة بدر إلا أن السلطات عدت ذلك تحايلاً وتجاوزاً لقرار حظر حزب المؤتمر الوطني وأذرعه.

وتداعي عشرات الإسلاميين سيما المحسوبين على نظام الرئيس المعزول عمر البشير لإحياء ذكرى غزوة بدر التي توافق السابع عشر من رمضان وذلك بعد وعيد لجنة التفكيك وإزالة التمكين بمنع أي نشاط للحزب المحظور بموجب القانون.

ومنعت السلطات السودانية، منذ وقت مبكر، إقامة أي منشط سياسي بساحة الحرية، ما دفع المنظمين إلى تحويل المناسبة إلى حدائق عامة بمنطقة الرياض شرق الخرطوم.

وداهمت الشرطة التجمع قبل موعد الإفطار ودخلت في اشتباك مع المتجمعين واستخدمت الغاز المسيل للدموع وللعصي والهروات، ما أدى إلى وقوع إصابات وسط انصار النظام البائد نقلت إلى المستشفيات القريبة.

وانتقلت بعد ذلك المواجهات إلى الشوارع القريبة مثل شارع عبيد ختم أشهر شوارع، شرق الخرطوم، حيث نظم انصار النظام المخلوع تظاهرة هتفوا فيها بسقوط حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وكشفت أن الخطوة تمت بشعارات سياسية وبتنسيق كامل مع هيئة العمليات “جهاز الأمن والمخابرات الوطني سابقاً”.

وبحسب البيان فإن الشرطة دونت بلاغات في مواجهة المتهمين بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة وقانون الإجراءات الجنائية لممارستهم نشاط سياسي تحت مظلة الحزب المحلول.

وقالت إنه جرى الترويج للإفطار من قيادات معروفة كما تمت مخاطبات موثقة لهذه القيادات في إفطارات سابقة تدعو للكراهية والعنف في تحدٍّ لقيم الثورة التي قضت بتجميد نشاط المؤتمر الوطني.

وظهر عديد من منسوبي وكوادر النظام المعزول في مقاطع فيديو بثت على المنصات وهم يتحدون لجنة التمكين ويتباهون بالتجمع في الموعد الذي ضربوه مسبقاً.

وكان القيادي بحركة الاصلاح الآن أسامة توفيق، حذر في منشور على صفحته بفيس بوك من أن قمع المجموعات الشبابية الإسلامية ربما يقودهم إلى العمل تحت الأرض.

والقت الشرطة السودانية القبض على (12) عنصر من عناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول عقب إقامتهم تجمع (إفطار) بغرض سياسي.

بحدائق المطار غرب منتزه الرياض بشعارات سياسية وتنسيق كامل مع هيئة عمليات جهاز المخابرات العامة (جهاز الأمن والمخابرات الوطني سابقاً)، حسب بيان لجنة إزالة التمكين .