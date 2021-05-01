مفوضية الاستثمار تلغي تراخيص 315 مشروعاً زراعياً بشمال السودان

ألغت مفوضية الاستثمار بالولاية الشمالية تراخيص 315 مشروعا زراعياً استثمارياً ، كذلك أوضح مفوض مفوضية الاستثمار بالولاية الشمالية ، بشري الطيبب ، أن المشاريع التي تم إلغاء تراخيصها ، وتقليص الميزات والتسهيلات لها، (179) مشروعاً بمحليتي القولد والدبة ، و(97) مشروعاً بمحلية دنقلا ، و(39) بمحلية البرقيق.

وقال إن دواعي صدور قرارات إلغاء التراخيص برد منفعة الأرض المخصصة لها لحكومة السودان ، تأتي في إطار عمل المفوضية المستمر والمراجعة الدورية لكل المشاريع الزراعية والخدمية والصناعية والتصاديق التي تمت خلال الفترة السابقة ولم تثبت جديتها واستثمارها للأرض.

وأكد الطيب ، حرص المفوضية ، على منع المضاربة بالأرض وجعلها سلعة.

وأضاف ، أن مفوضية الاستثمار بالولاية الشمالية ، ماضية بالتعاون مع وزارتي الإنتاج والموارد الاقتصادية والبنى التحتية والتنمية العمرانية ، في عمل مخططات استثمارية جاهزة ، من أجل تحقيق أكبر فائدة مرجوة للبلاد من خلال قطاع الاستثمار.

وأشار إلى ترتيب المفوضية لتنفيذ مشروع إقامة محطات الطاقة الشمسية بالمشاريع الاستثمارية ، بالتعاون مع بعض المنظمات العالمية والتي قال إنها أبدت استعدادها لتمويل المشروع ، خاصة في ظل انفتاح السودان على العالم الخارجي بعد ثورة ديسمبر.

وعدد المفوض ، الفوائد والمكاسب الكبيرة المتوقعة من قيام المشروع ، والمتمثلة في تطوير القطاع الزراعي ، والتوسع في زراعة محصول القمح والاكتفاء الذاتي منه وإنشاء المصانع التحويلية والاستفادة من المحاصيل الزراعية المنتجة في الولاية.

ودعا الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية الشمالية ، لدعم المشروع والوقوف معه لإحداث النقلة.

القانون الجديد

من ناحية أخرى ، أشار مفوض مفوضية الاستثمار بالولاية الشمالية ، إن قانون الاستثمار القومي الجديد ، سيرتب أوضاع الاستثمار بالمحافظة على حقوق المجتمعات المحلية والمستثمرين.

وقال إن الولاية الشمالية حريصة على التعاون والتنسيق مع المركز في كافة المجالات الاستثمارية والقطاعات ، بما يخدم قضايا الاستثمار ويدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية والنهضة بالبلاد.

وأعلن جاهزية الولاية للمشاركة في مؤتمر باريس وعرض بعض المشروعات في مجال الصناعات التحويلية للمؤتمر.

ولفت إلى أن المشروعات ، تشمل تأهيل مصنع أسماك وادي حلفا ، وإنشاء مصنع أسماك بحيرة مروي وإنشاء مصنع البلح بمحلية البرقيق وقيام مصنع تعبئة البقوليات والتوابل بالسليم ومصنع الأسمنت شراكة ما بين جامعة دنقلا والولاية.