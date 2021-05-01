هروب 14 راكب من مطار الخرطوم لا يحملون شهادة “خلو كورونا”

جدل وبلبلة كبيرة، شهده مطار الخرطوم الدولي، خلال الساعات الماضية، بعد أن تم تناقل صور على مواقع التواصل تظهر تخريباً في بعض أرجائه.

فيما كشفت وزارة الصحة السودانية، مساء أمس الجمعة ما جرى بالتفاصيل، قائلة إن “رحلة للخطوط الجوية الإفريقية قادمة من معيتيقة الليبية وصلت السودان وعلى متنها 258 راكباً، 40 منهم غير مستوفين للشروط الصحية (13 لا يوجد لديهم فحص الكوفيد-19 PCR أو فحصهم غير مقبول).

ويبدو أن هؤلاء الركاب رفضوا الإجراءات المفروضة من قبل سلطات المطار في معالجة مثل تلك الحالات، فقام عدد منهم بالاعتدء على موظفي الصحة في مطار الخرطوم قبل هروب 14 راكباً، ما أثار بلبلة، بينما هرب 13 آخرون خلال نقل ركاب الطائرة الليبية إلى مراكز الحجر الصحي

إلى ذلك، أوضحت الوزارة أن إدارة الحجر الصحي بالمطار باشرت في اتخاذ الإجراءات الجنائية القانونية ضد الركاب المخالفين.

كما شددت على ضرورة التزام جميع القادمين إلى الأراضي السودانية بالاشتراطات والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، ومنها إجراء فحص الـPCR قبل 96 ساعة على الأقل من مغادرة جهة القدوم.

وأكدت أنها لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تعزز سلامة العاملين أثناء قيامهم بعملهم.

كما لفتت إلى أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية مع أي من شركات الطيران التي لا تلتزم بالإجراءات والاشتراطات الصحية وتشكل خطورة على الأوضاع الصحية بالبلاد.

وتتزايد المخاوف من التصاعد المستمر لإصابات فيروس كورونا “كوفيد 19” في السودان وسط تضارب كبير في الإحصاءات التي يشير الرسمي منها إلى 30 ألف حالة، فيما تذهب تقديرات مستقلة إلى ارقام تصل إلى قرابة ربع مليون حالة منذ بداية الحالة.

وأبدت منظمات دولية قلقها البالغ من التدهور المريع للخدمات الصحية وهشاشة مناعة البلاد الاقتصادية مما يجعل من الصعب على السلطات المعنية اتخاذ إجراءات إغلاق صارمة حيث يعتمد أكثر من 70 في المئة من السكان على الاعمال اليومية البسيطة في توفير احتياجاتهم اليومية.