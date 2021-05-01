صعود جديد في أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني

شهدت أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني، ارتفاعا بنسبة قياسية كبيرة، في تعاملات السوق الموازي اليوم السبت، فيما استقر نسبيا لدى البنوك والبنك المركزي.

وارتفعت أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني امام صرف العملات ، حيث بلغ متوسط اسعار الدولار الامريكي مبلغ 400 جنيها فيما بلغ سعر بيع الدولار 402.



واستقرت اسعار صرف الدولار الامريكي لدى البنك المركزي اليوم السبت حيث بلغ السعر التأشيري مبلغ 388.62290جنيها .

العملة اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت الدولار الامريكي 400.00 جنيها الريال السعودي 106.50 جنيها الدرهم الاماراتي 109.40 جنيها اليورو 484 جنيها الجنيه الاسترليني 560.00 جنيها الجنية المصري 25.60 جنيها الدينار البحريني 1050 جنيها الريال القطري 109 جنيها أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت

وفي السياق، كشف بنك السودان المركزي عن إصداره عدداً من القرارات بغرض توفير الأوراق النقدية للعملات الأجنبية لمقابلة احتياجلت محددة.

هذا وقد ألزم بنك السودان المركزي المصارف والصرافات بفتح فروع خلال عطلة نهاية الأسبوع، والعطلات الرسمية لخدمة المتعاملين في النقد الأجنبي، وذلك في العاصمة والولايات.

بالإضافة إلى السماح لشركات الصرلفة بتنفيذ تحويلات استحقاقات العاملين الأجانب، وفقاً لما جاء في “الصيحة”.

ولفت بنك السودان أن الخطوة تأتي في إطار المراجعة المستمرة لضوابط النقد الأجنبي، فضلاً عن تمكين المصارف والصرافات من مقابلة احتياجات عملائها.

مؤكداً حرصه على المراقبة والمتابعة والتقييم والتقويم لكافة السياسات من أجل ضمان تحقيق الأهداف.

وفي سياق آخر، يشهد الجنيه السوداني تدنياً ملحوظاً في قيمته الشرائية أمام الدولار والعملات الأجنبيةالآخرى.

ويصف خبراء اقتصاد ما يحدث الآن، بأنه مؤشر خطير يهدد التدابير التي تبناها البنك المركزي في السودان لاستقرار سعر الصرف.

ووفق خبراء، أخفقت الحكومة في الاستفادة من المناخ الإيجابي الذي وفرته سياسة توحيد سعر الصرف والتي حظيت بتفاعل جماهيري، إذ كان بإمكانها جذب مزيد من العملات الصعبة للجهاز المصرفي.

و”التعويم الجزئي” للجنيه، طبقته الحكومة السودانية يوم 21 فبراير الماضي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية يشرف عليها صندوق النقد الدولي، وتم تحريك السعر الرسمي للدولار من 55 جنيها إلى 375 جنيها في أكبر تخفيض لقيمة العملة الوطنية.

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