الأردن..الملكة نور تنعي الأمير محمد بن طلال بهذة الكلمات المؤثرة

نعت الملكة نور، أرملة عاهل الأردن الراحل الملك حسين، اليوم السبت، الأمير محمد بن طلال الذي توفي أمس عن عمر ناهز 81 عاما، بكلمات مؤثرة.

حيث كتبت الملكة نور عبر تغريدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كُسر قلبي أمس بسبب فقدان أخينا العزيز، صاحب السمو الملكي الأمير محمد الله يرحمه الله”.

وتابعت: “إنه أخيرا في سلام الحمد لله، لكن عائلتنا ستفتقد عطفه المحب الصامد ولطفه ودعمه. أتمنى أن يرقد في سلام مع أخيه الحبيب زوجي الراحل جلالة الملك حسين”.

هذا وقد أعلن الديوان الملكي الأردني، بتوجيه من الملك عبدالله الثاني، حالة الحداد الرسمي في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 7 أيام.

يذكر أن الأمير محمد هو الابن الثاني للعاهل الأردني الملك الراحل طلال بن عبد الله والملكة زين الشرف، وشقيق العاهل الأردني الثالث، الملك الراحل الحسين بن طلال.

الأردن يعلن ملامح الاستعداد لمرحلة ثالثة من الوباء

أقر وزير الصحة الأردني فراس الهواري أن المملكة تستعد حاليا لموجة ثالثة من فيروس كورونا المستجد، وتتخذ عدة إجراءات في هذا الصدد.

حيث أفاد الهواري في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا): “أننا نتجهز للموجة الثالثة من فيروس كورونا من خلال رفع قدرة القطاع الصحي والكوادر الطبية”.

كما دعا الوزير إلى تلقي اللقاحات المضادة لـ”كوفيد 19″، مشيرا إلى أن “الصيف الآمن سنصله من خلال المطاعيم في مطلع يوليو المقبل”.

مؤكدا على أن السلطات الطبية في الأردن لم ترصد أي إصابة بالفيروس المتحور الذي يضرب الهند حاليا.

وأضاف: “قدرتنا هي تطعيم 60 ألف شخص يوميا، وسنصل قريبا إلى مئة ألف شخص يوميا”، مشيرا إلى أن 65 بالمئة نسبة المستجيبين لمواعيدهم ممن تصلهم الرسائل بمواعيد تلقي اللقاحات، والباقي يمتنعون عن التوجه إلى مراكز التطعيم.

وأقر الهواري إن “من يصابون بكورونا محصنون من الفيروس لمدة 3 أشهر”، متحدثا عن “مؤشرات أولية على قدرة اللقاحات على مواجهة سلالة المتحور الهندي”.

وقد أرجع الهواري قلة عدد الفحوصات إلى اعتقاد البعض بأن الفحص مفطر للصيام، بالإضافة إلى تغير أوقات العمل الرسمي خلال شهر رمضان.

