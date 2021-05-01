خبراء مصر: ضعف السمع من الأعراض الجديدة للاصابة بالفيروس

أكد خبراء في المجال الطبي بمصر، ظهور أعراض جديدة لفيروس كورونا في البلاد، من ضمنها ضعف حاسة السمع، والإحساس بالوهن وعدم التركيز.

ومن ضمن الـ“خبراء”، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس المصرية الدكتور أشرف عقبة، الذي قال:”إن أعراضا جديدة ظهرت على مرضى فيروس كورونا المستجد في مصر”.

وأضاف :”أنه الأطباء لاحظوا الأعراض الجديدة، بعدما كانت الأعراض الأولية للإصابة تتمثل في مشاكل تنفسية مثل الكحة وضيق التنفس، إلى جانب ارتفاع درجة الحرارة، وهي الأعراض الأكثر وفقا لما ذكر في موقع “مصراوي”

وتابع عقبة: ” أن الأطباء لاحظوا شكاوى من آلام في البطن وقيء وإسهال وأعراض جهاز هضمي، ووجود طفح جلدي، واحتقان في العينين، وضعف حاسة الشم والتذوق التي باتت من الأعراض الرئيسية، مشيرا إلى ظهور أعراض جديدة منها ضعف السمع، والإحساس بالوهن وعدم التركيز”.

هذا و قال الدكتور خالد سمير أخصائي الأمراض المناعية أن : “هناك العديد من المصابين الذين يكونوا حاملين للمرض بدون أي أعراض، ويسببون الانتشار السريع للمرض لنقلهم العدوى من دون علمهم ومعظمهم من الأطفال”.

وأضاف:” أنه حتى الآن، كل الأعراض المرصودة من مرضى وباء فيروس كورونا المستجد، لا تزال صداع وكحة جافة دون حرارة، ويصاحبها تأخر حاسة الشم والتذوق، لكنه أشار إلى أعراض جديدة بدأت تظهر على بعض المرضى”.

وأشار إلى أنه:” من بين هذه الأعراض، التهابات واحمرار العين وتورم أسفل العين والتهابات جلدية مثل الحساسية، والتي تكون ناتجة عن استثارة الجهاز المناعي، فضلا عن أعراض الجهاز الهضمي كالإسهال والتلبك المعوي”.

واكمل أن:” أعراض الموجة الثالثة تزيد فيها حالات الصداع والآلام العضلية وتكسير الجسم والخمول والالتهابات الرئوية، مع فقدان حاسة السمع”.

وكشفت وزارة الصحة المصرية ، في تقريرها الوبائي اليومي، اليوم السبت عن تسجيل 61 حالة وفاة 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية .

و وفقاً لما نقلته روسيا اليوم ، قال المتحدث باسم الوزارة ، خالد مجاهد ،أنه “تم تسجيل 1021 حالة جديدة إصابة جديدة بـ كورونا ، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في مصر إلى 227552 إصابة “.

كما أشار إلى أن “وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 61 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى و 13339 شخصا ” .

هذا و أصدرت وزارة الصحة في مصر بياناً جديداً أكدت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية و الوقائية و اتباع الإرشادات الصحية لمواجهة فيروس كورونا .

و قال خالد مجاهد الناطق الرسمي باسم الوزارة في البيان ، أن كوادر الصحة المصرية تواصل وزارة رفع استعداداتها في جميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن كورونا ”.

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