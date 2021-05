روسيا و تركيا في تعاون عسكري جديد شمال الأراضي السورية

أكدت وزارة الدفاع في روسيا أن قواتها العسكرية المتواجدة في الأراضي السورية نفذت دورية مشتركة مع الجانب التركي في مدينة القامشلي الشمالية .

حيث قال أندريه تيتوف قائد قافلة القوات الروسية في تصريح له : : “تم اليوم تنفيذ دورية روسية تركية مشتركة جديدة من معبر شيرك. تتمثل خصوصية هذه الدورية في المسافة الطويلة للمسار، حيث شمل عددا كبيرا من البلدات”.

و أوضح أن “الدورية جرت بطريقة نظامية، ونجحت تشكيلة القوات والمعدات العسكرية في تنفيذ المهمة. ورحب السكان المحليون في معظم البلدات بالقافلة”، وفقاً لروسيا اليوم .

و بينت المعلومات مشاركة 60 عسكرياً من قوات كلا البلدين وأكثر من 10 قطع للمعدات العسكرية رفقة مروحيات تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية.

كما قطعت الدورية مسافة 100 كيلو متر 10 بلدات خالية من وحدات كردية ، و ذلك بموجب الاتفاقات الروسية التركية التي تم التوصل إليها سابقا لتسوية التوتر في المنطقة.

روسيا تخطط لتوسيع قاعدتها البحرية في طرطوس برصيف عائم

ينوي المجمع الصناعي العسكري في روسيا توسيع القاعدة البحرية الروسية على سواحل البحر الأبيض المتوسط، في مدينة طرطوس غربي سوريا.

إذ كشفت وكالة تاس الحكومية الروسية، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي، أن الإدارة العسكرية في روسيا تخطط لتوسيع القدرات الفنية لقاعدتها البحرية في ميناء طرطوس، مما سيسمح لعمليات إصلاح السفن والغواصات أن تتم بسهولة أكبر.

إذ أن عمليات إصلاح السفن تتم حاليًا من قبل ورشات عمل عائمة من أسطولي البحر الأسود والبلطيق، وبالتناوب فيما بينها ضمن القاعدة في طرطوس، كما يتم في بعض الحالات نقل السفن التي تحتاج للصيانة إلى الموانئ الروسية شمال غربي البلاد، بحسب عنب بلدي.

ونقلت الوكالة أن أعمال إنشاء الرصيف العائم ستنتهي ويتم تسليمه للقاعدة البحرية الروسية في طرطوس في 2022، مشيرة إلى أن لا مصادر مؤكدة لمعلوماتها.

