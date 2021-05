الدفاع السعودي يعترض هدفا جويا معايا تجاه جدة

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، صباح اليوم السبت، اعتراضها وتدمير هدف جوي معادي قادنا بتجاه جدة، ولايوجد خسائر ادمية ولا مادية .

وكان التحالف العربي بقيادة الدفاع السعودية أعلن الأربعاء، أن قواته أحبطت هجوما جديدا من قبل الحوثيين بطائرة مسيرة مفخخة على جنوب المملكة، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع السعودية الثلاثاء الماضي، أنها اعترضت ودمرت زورقا مفخخا ومسيرا عن بعد في البحر الأحمر قبالة مدينة ينبع.

وفي هذا الشأن قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العميد تركي المالكي: أنه “تم اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر عن بعد عند الساعة (06:40) ”.

وأضاف المالكي: “الوحدات البحرية تمكنت – ولله الحمد – من رصد تحرك الزورق المفخخ والمسيّر عن بعد بمياه البحر الأحمر مقابل (ينبع)، وتم التعامل مع الزورق المفخخ وتدميره حسب قواعد الاشتباك..” لافتا على أن “التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها”.

وأكد المالكي على أن “وزارة الدفاع تتخذ وتنفذ الإجراءات الصارمة ضد أي محاولات عدائية لاستهداف المقدرات الوطنية والمنشآت الاقتصادية“.

وفي سياق مشابه، أعلنت السعودية في مارس الماضي، عن استهداف ميناء رأس تنورة ومنطقة سكنية تابعة لشركة “أرامكو” في مدينة الظهران، شرقي المملكة، بهجومين منفصلين.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، إن إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة تعرضت صباح الأحد، لهجوم بطائرة مسيرة من دون طيار قادمة من البحر.

موضحا في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الهجوم لم تنتج عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

واشار كذلك إلى “محاولة متعمدة أخرى للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية، حيث سقطت مساء الأحد شظايا صاروخ بالستي قرب الحي السكني التابع للشركة في مدينة الظهران، الذي يسكنه الآلاف من موظفي الشركة وعائلاتهم من جنسيات مختلفة”.

وكشف المصدرأنه “لم ينجم عن هذا الاعتداء أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات”.

زيادة على ذلك أكد أن “المملكة تؤكد أن هذه الاعتداءات التخريبية تعد انتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية”، وأنها “بقدر استهدافها الغادر والجبان للمملكة، تستهدف، بدرجة أكبر، الاقتصاد العالمي“.

The post الدفاع السعودي يعترض هدفا جويا معايا تجاه جدة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ