شرطة دبي تضبط أوربياً دهس شخصاً ولاذ بالفرار من موقع الحادث

قامت، شرطة دبي بإلقاء القبض على مقيم أوروبي فر بعد أن دهس بسيارته شخصاً يحمل جنسية دولة عربية ما تسبب بوفاته على الفور.

ووفقاً لوكالة روسيا اليوم قال مدير مركز شرطة دبي، العميد عبدالله خادم سرور المعصم، في بيان له إن “دوريات المركز تلقت بلاغا من إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات، في نحو الساعة الواحدة صباحا، حول وقوع حادث دهس على شارع دبي – العين ووفاة الضحية، وهروب المتسبب في الحادث إلى جهة مجهولة”.

كما أشار إلى أنه ” تم على الفور الانتقال إلى مكان الحادث، وتشكيل فريق عمل من دوريات الشرطة، وتبين أن مركبة الضحية تعطلت فاضطر إلى الوقوف على كتف الطريق، ثم قدمت سيارة الجاني مسرعة ودهسته، وفر سائقها من المكان، ونجح الفريق في تحديد مكانه والقبض عليه، وضبط السيارة المتسببة في الحادث”.

وأردف أن المتهم “فوجئ بسرعة وصول الشرطة إليه واعترف بفعلته مبررا عدم توقفه واستمراره في طريقه لارتباكه وشعوره بالخوف، وأحيل إلى النيابة العامة بتهمة الدهس والهروب من مكان الحادث”.

وفي وقت سابق كانت قد أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إلقاء القبض على رئيس مافيا تهريب مخدرات مطلوب دوليا ويعد أحد أكبر زعماء المخدرات في فرنسا .

حيث قالت القيادة العامة لشرطة دبي في بيان أن ” المتهم يدعى مفيد بوشيبي ويبلغ من العمر 39 عاما، ويُعرف بـ(موف)” .

ليشير إلى أن ” الموقوف أحد أكبر مستوردي الحشيش في فرنسا ومن أشد العناصر خطورة لما نسب إليه من اتهامات دعت السلطات الفرنسية إلى وصفه بـالشبح، نظرا لغيابه عن الأنظار لمدة 10 أعوام ” .

ولفتت شرطة دبي إلى أن “نشرة دولية حمراء صدرت بحقه من “الإنتربول” هذا العام بتهمة الانتماء لمنظمات إجرامية خطيرة وتجارة المخدرات بعد أن دخل إلى أراضي الدولة منتحلا هوية شخص آخر مستخدما وثائق رسمية موضحة أن إلقاء القبض عليه جاء بفضل التعاون المثمر مع كل من السلطات الفرنسية والإنتربول” .

ومن جهة أخرى أنشأت الإمارات مكتبا تنفيذيا لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وللاشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة الجرائم المالية في البلاد.

وافادة وكالة الأنباء في الإمارات “وام”، اليوم الخميس، أن:” إنشاء المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال جاء بقرار من مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة حاكم دبي”.

واكدت الوكالة أن :”المكتب التنفيذي سيصبح هيئة التنسيق الوطنية الرئيسية المختصة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل دولة الإمارات”.

