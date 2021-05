مصر.. حريق هائل في كنيسة “ماري مينا” بالجيزة

اندلع حريق هائل في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة بكنيسة “ماري مينا” بمحافظة الجيزة المصرية وذلك بعد الانتهاء من صلوات “الجمعة العظيمة”.

وفي هذا الشأن أفاد عضو مجلس الشيوخ عن دائرة العمرانية، محمد عمارة، بأنهم تلقوا اتصالا هاتفيا من الأهالي تؤكد وقوع حريق كبير في الكنيسة، وعلى إثر ذلك، هرعت فرق الإطفاء الى الموقع وسيطرت على النيران وبردت مكان الحريق. بحسب اليوم السابع.

وأفاد عمارة أن هذا الحادث أسفر عن 25 إصابة، جرى نقلهم إلى مستشفى “أم المصريين”، وتم خروج 23 منهم، فيما بقي مصابين اثنين فقط بالمستشفى، دون سقوط ضحايا.

وفي سياق منفصل، أكد خبراء في المجال الطبي بمصر، ظهور أعراض جديدة لفيروس كورونا في البلاد، من ضمنها ضعف حاسة السمع، والإحساس بالوهن وعدم التركيز.

ومن ضمن الـ“خبراء”، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس المصرية الدكتور أشرف عقبة، الذي قال:”إن أعراضا جديدة ظهرت على مرضى فيروس كورونا المستجد في مصر”.

وأضاف :”أنه الأطباء لاحظوا الأعراض الجديدة، بعدما كانت الأعراض الأولية للإصابة تتمثل في مشاكل تنفسية مثل الكحة وضيق التنفس، إلى جانب ارتفاع درجة الحرارة، وهي الأعراض الأكثر وفقا لما ذكر في موقع “مصراوي”

وتابع عقبة: ” أن الأطباء لاحظوا شكاوى من آلام في البطن وقيء وإسهال وأعراض جهاز هضمي، ووجود طفح جلدي، واحتقان في العينين، وضعف حاسة الشم والتذوق التي باتت من الأعراض الرئيسية، مشيرا إلى ظهور أعراض جديدة منها ضعف السمع، والإحساس بالوهن وعدم التركيز”.

هذا و قال الدكتور خالد سمير أخصائي الأمراض المناعية أن : “هناك العديد من المصابين الذين يكونوا حاملين للمرض بدون أي أعراض، ويسببون الانتشار السريع للمرض لنقلهم العدوى من دون علمهم ومعظمهم من الأطفال”.

وأضاف:” أنه حتى الآن، كل الأعراض المرصودة من مرضى وباء فيروس كورونا المستجد، لا تزال صداع وكحة جافة دون حرارة، ويصاحبها تأخر حاسة الشم والتذوق، لكنه أشار إلى أعراض جديدة بدأت تظهر على بعض المرضى”.

وأشار إلى أنه:” من بين هذه الأعراض، التهابات واحمرار العين وتورم أسفل العين والتهابات جلدية مثل الحساسية، والتي تكون ناتجة عن استثارة الجهاز المناعي، فضلا عن أعراض الجهاز الهضمي كالإسهال والتلبك المعوي”.

واكمل أن:” أعراض الموجة الثالثة تزيد فيها حالات الصداع والآلام العضلية وتكسير الجسم والخمول والالتهابات الرئوية، مع فقدان حاسة السمع”.

The post مصر.. حريق هائل في كنيسة “ماري مينا” بالجيزة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ