تامر حسني يفاجئ جمهوره بطرح إعلان فيلمه الجديد

طرح النجم المصري تامر حسني بوستر فيلمه الجديد “مش أنا” عبر صفحته الرسمية على موقع “إنستغرام” وصفحته على “فيسبوك”، وظهر الفنان المصري في البوستر مرتديًا ملابس نوم ونظارة، كما بدى وكأنه طائر في الهواء وشادًا لنفسه.

وكان النجم تامر حسني قد أشار بأنه سيبدأ تصوير فيلمه الجديد بفترة بعد عيد الفطر المبارك، حيث تدور قصة فيلم “مش أنا” حول حالة نفسية تصيب “حسن” الذي يجسد دوره تامر حسني.

وتربط “حسن” علاقة وطيدة مع والدته التي تعاني من المرض، وهي الفنانة سوسن بدر، ومن الواضح أن والدته تعد شخصية هامة جدًا في حياة تامر، فدائمًا ما يجلس معها ويراعيها ويعتني بها.

كوكبة من النجم تشارك تامر حسني في فيلمه الجديد أدوار البطولة، على رأسهم ماجد الكدواني، حلا شيحة، سوسن بدر وعدد آخر من النجوم، حسبما أفادت (اليوم السابع).

فيلم “مش أنا” سيناريو وحوار تامر حسني، ومن إخراج سارة وفيق، وإنتاج مشترك يجمع بين شركة سينرجي وحسام حسني وأحمد دسوقي.

على صعيد آخر، تجاذب كل من الفنان أحمد السقا والفنان تامر حسني والمخرج محمد سامي، أطراف الحديث عبر موقع “إنستغرام” بخصوص تأدية النجم تامر حسني تتر مسلسل نسل الأغراب الذي سيعرض في شهر رمضان القادم.

وكتب السقا، قائلا:” أخي العزيز النجم تامر حسني يغني تتر نسل الأغراب”، ثم رد عليه تامر قائلا: “مسلسلك مسلسلي يا صاحبي يا نجم النجوم نورتني أنت وابني اللي كان واحشني المخرج الكبير محمد سامي”.

وبعد ذلك كتب تامر قائلا:” يا حبيبي يا محمد يا متربي يا أصيل انا اللي طول عمري بفتخر اني قدمتك واكتشفت مخرج عظيم زيك بعون الله صاحب اكبر نجاح لكل موسم من أيام مسلسل آدم لإن شاء الله نسل الأغراب و كل اللي جاي، مهما كبرت يا محمد هيفضل اسمك على تليفوني ابني ربنا ينجحك و يفرح قلبك يا حبيبي بكل شغلك”.

بدوره نشر محمد سامي عبر حسابه على “فيس بوك”، صورة تجمعه بالنجمين أحمد السقا وتامر حسنى، وعلق عليها: “تكتمل كتيبة نسل الأغراب بنجم الوطن العربي الأول، النجم الكبير تامر حسني وش السعد اللي اكتشفني في مسلسلي الأول آدم واللي قدمني للجمهور العظيم وأول واحد دعمني، تامر يغني تتر نسل الأغراب والرباعيات، ربنا يخليك ليا يا تيمو ودايما في ظهري يا صاحبي يا جدع يا كبير”، وفقًا لـ(اليوم السابع).

