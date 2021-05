كركوك.. قتلى وجرحى في صفوف البيشمركة إثر هجوم لـتنظيم داعش

شنت عناصر مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي ، فجر اليوم ،هجمات مسلحة استهدفت حواجز أمنية في محافظة كركوك شمالي العراق اسفرت عن قتلى وجرحى .

ووفقاً لوكالة الأناضول قال النقيب في قوات البيشمركة، سردار محمد، إن “7 من عناصر البيشمركة قتلوا بينهم ضباط، وأصيب 10 بجروح مختلفة، أثر هجمات مسلحة شنها عناصر من تنظيم داعش استهدفت حواجز أمنية في تلال ناحية، التون كوبري، بأطراف كركوك”.

وأضاف أن “الهجمات كانت عنيفة جداً، وتطلبت استقدام قوات إضافية من البيشمركة لصدها”

وفي وقت سابق من مساء يوم أمس كشفت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق عن مقتل أربعة جنود عراقيين بانفجار عبوة ناسفة شمالي العاصمة بغداد .

حيث قالت الخلية في بيان لها أن “عبوة ناسفة انفجرت على عجلة نوع (همر) تابعة للفوج الثالث، اللواء 59، الفرقة السادسة في الجيش العراقي، ما أدى إلى استشهاد أربعة مقاتلين ،والقوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن العناصر الإرهابية التي فجرت العبوة”.

وفي وقت سابق كانت قد أكدت مصادر أمنية في مدينة ديالي العراقية وقوع 3 شهداء من المواطنين و قوى الأمن و إصابة 4 آخرين في إنفجار لعبوتين ناسفتين من تنظيم داعش .

حيث ذكرت خلية الإعلام الأمني في المحافظة الشرقية : “في عمل إجرامي جديد، أقدمت عصابات داعش الإرهابية على تفجير عبوتين ناسفتين في تقاطع الجيزاني باتجاه أبي صيدا ضمن قاطع عمليات ديالي ، الأولى على عجلة مدنية والثانية على دورية للشرطة”.

وأضافت أن “التفجير أدى إلى استشهاد مدني ومنتسبين اثنين من شرطة ديالى وجرح أربعة آخرين، فيما قامت القطعات الأمنية بإجراء تفتيش بالمنطقة للبحث عن المنفذين”.

و تتوالى الأعمال و الهجمات الإرهابية على مناطق مختلفة من العراق ، إذ أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط كدس من العبوات الناسفة يضم بداخله الكثير من المواد المتفجرة، تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي، غربي العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بياناً لها، بأن “قوة مشتركة من قيادة عمليات الجزيرة، عثرت على كدس للعبوات الناسفة في ناحية الريحانة التابعة لقضاء عنة في محافظة الأنبار غربي البلاد”، وذلك بحسب موقع “سبوتنيك”.

وذكرت الخلية الإعلامية تفاصيل المضبوطات، حيث أوضحت أن “الكدس يحتوي على 145 عبوة محلية الصنع على شكل ألغام ضد الدروع، و145 صاعق تفجير و119 مسطرة تفجير، و119 عبوة محلية الصنع على شكل جلكان “صفيحة” سعة 10 لتر، و5 عبوات محلية الصنع”، مؤكدةً تفجير الكدس من قبل مفرزة المعالجة.

The post كركوك.. قتلى وجرحى في صفوف البيشمركة إثر هجوم لـتنظيم داعش appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ