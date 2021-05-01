التيار الإسلامي يدعو لإسقاط الحكومة بعد فض إفطار رمضاني

تصدر فضّ إفطار رمضاني للتيار الإسلامي في السودان المشهد السياسي في السودان أمس الجمعة، فقد أكد وزير الصناعة إبراهيم الشيخ أن “الأجهزة الأمنية كان يمكنها التعامل بأفضل مما تم، اتفاقا مع قيم الشعب وسماحته ومراعاة لرمضان وهم صائمون” وفيما اعتبر القيادي في الحركة الشعبية – شمال، ياسر عرمان أن “أولوياتنا تتمثل في تفكيك نظام المؤتمر بلا رحمة.

وفي إطار دولة القانون، وأن نترك لهم إفطار رمضان برحمة”، دعا التيار الإسلامي جموع الإسلاميين بكافة تياراتهم لـ”العمل الدؤوب والوحدة لإسقاط الحكومة الحالية”.

وكانت قوات الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع ساعة الإفطار على تجمع للتيار الإسلامي في إحدى الساحات، وسط الخرطوم، بعد الدعوة للإفطار في ذكرى معركة بدر الكبرى 17 رمضان والتي وجهتها ما تعرف بهيئة العمليات بجهاز المخابرات التي جرى حلها.

وسبق للجنة إزالة التمكين لحزب المؤتمر الوطني المحلول (الحاكم سابقا) أن حذرت من إقامة أي تجمعات لأغراض سياسية لأنصار الحزب المحلول خلال شهر رمضان.

وعقب فض الإفطار مساء الخميس، أصدرت اللجنة بياناً أكدت فيه اعتقال 12 من عناصر حزب المؤتمر الوطني المنحل شاركوا في تجمع إفطار رمضاني “بغرض سياسي”، شرقي العاصمة الخرطوم.

وأوضح البيان أن الشرطة ألقت القبض على 12 عنصرا من حزب البشير عقب إقامة إفطار بغرض سياسي في منتزه الرياض شرقي العاصمة، بشعارات سياسية وتنسيق كامل مع هيئة عمليات جهاز الأمن والمخابرات السابق.

وهيئة العمليات هي وحدة قتالية اسسها الرئيس المعزول البشير وتم حلها من قبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 30 أغسطس/آب 2019.

وأضافت اللجنة الحكومية “دونت الشرطة بلاغات في مواجهة المتهمين بموجب قانون تفكيك نظام 30 يونيو واسترداد الأموال العامة، وقانون الإجراءات الجنائية وذلك لممارستهم نشاطا سياسيا تحت مظلة الحزب المحلول”.

كما أشارت أن عناصر حزب المؤتمر الوطني المنحل قامت بإثارة أعمال شغب في المنطقة.

ولاحقا، كتب القيادي الإعلامي في لجنة إزالة التمكين، ماهر ابو الجوخ: “الأمر ليس كما يبدو فضّ إفطار، الأمر أكبر من ذلك، وستتضح القصة كاملة في وقتها”.

واستنكر وزير الصناعة، إبراهيم الشيخ، عملية فض الشرطة للتجمع الرمضاني المسائي لمنسوبي حزب المؤتمر الوطني المحلول.

وقال الشيخ في منشور على “فيسبوك” “ساءني كثيراً ما شهدته من إطلاق البمبان على شباب الكيزان وهم صائمون، قبل دقائق من موعد الإفطار”.

وتابع: “مهما كان تقدير الأجهزة الأمنية، يمكن التعامل معهم بأفضل مما تم، اتساقاً مع قيم الشعب وسماحته، ومراعاة لرمضان، وهم صائمون”.

وأشار إلى أن قيادة شباب المؤتمر الوطني “لم يكبحهم كابح في معاداة خصومهم، ولكن هذا لا يبرر ما حدث عند موعد إفطارهم يوم (الخميس)”.

وأضاف: “الحرية كل لا يتجزأ، ولا أحسب أن بضع عشرات يتجمّعون هنا أو هناك يهددون بقاء ثورة سقت دماء شهدائها هذه الأرض الطيبة”.

عرمان

كذلك قال القيادي في الحركة الشعبية ـ شمال، ياسر عرمان: “أضعنا في قوى الثورة والتغيير وقتا ثميناً ولم نستفد بالشكل المطلوب من قوة الاندفاع الثوري في تنفيذ خطة واضحة لتفكيك دولة المؤتمر الوطني ودولة الإسلام السياسي بلا هوادة ووفق الوثيقة الدستورية ومطالب الثورة في الحرية والسلام والعدالة”.

وأشار في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” إلى أن “الطبيعة لا تعرف الفراغ. الإسلاميون مسيطرون من المحليات إلى الوظائف العليا في الوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى ولهم وجود مقدر في القطاع الأمني والاقتصادي والإعلامي”.

وأضاف: “السؤال الحقيقي لا يتمثل في ماذا يريد الإسلاميون الذين يقودهم حزب المؤتمر الوطني الفاشي، فالإجابة واضحة والفطامة صعبة بالذات لمن رضع ثلاثين عاما وارتكب كل الموبقات، بما فيها الإبادة الجماعية” .

وزاد: “علينا بتفكيك النظام البائد ثم تفكيك النظام، ليس على الطريقة التي تتم الآن ولكن بطريقة منهجية ومدروسة وقانونية، فأولوياتنا تتمثل في تفكيك نظام المؤتمر الوطني بلا رحمة وفي إطار دولة القانون، وأن نترك لهم إفطار رمضان برحمة، فهم في الإفطار أعينهم وقلوبهم لا تتجه بخشية وخشوع إلى رب العالمين، بل إن بصرهم يذهب تجاه القصر الجمهوري ومجلس الوزراء والقيادة العامة”.

وتابع: علينا إعادة ترتيب الأولويات وبناء كتلة انتقالية من قوى الثورة والتغيير صلدة وتتجه بقوى لتفكيك نظام الإنقاذ وبناء النظام الجديد القائم على الحرية و السلام والعدالة ودولة القانون التي يعيش تحت ظلها الجميع بمن في ذلك من أقاموا الإفطار” .

وزاد: أن “حشد شعبنا ومواجهته لهم هما الأقوى، فشعبنا هو من أسقطهم وطريق جهنم أن تختار طريقا لا يمشيه الشعب، فلنستخدم السلطة التي أعطاها لنا الشعب في تفكيك النظام البائد واستعادة زمام المبادرة وزمام الأمل وعودة قوى الثورة مجتمعة وراياتها في عنان السماء وترك النعاس والإحباط خلفنا”.

تكوين تيار إسلامي

وفي غضون ذلك كله، أعلن الأمين العام المكلف للحركة الإسلامية، علي أحمد كرتي “المضي في اتجاه تكوين تيار إسلامي جامع، بلا تشدد أو تفريط”.

وأكد في بيان أمس أن “التيار الجديد سيكون لكل أهل القبلة في البلاد وموطأ الأكناف لكل أبناء وبنات الوطن لترسيخ قيم المواطنة وتأكيد معاني الوفاق الوطني”. وأطلق مبادرة (أنا المسلم) لـ”إحياء قيم الدين”.

وفي الأثناء أصدر ما يعرف بـ”التيار الإسلامي الجديد” بيانا وجه فيه عددا من الرسائل بينها “إلى المكون العسكري في السلطة الانتقالية بجميع مكوناته من الجيش والشرطة والدعم السريع وجهاز المخابرات وحركات الكفاح المسلح قادة وضباطا وأفرادا”.

حيث خاطب هؤلاء بالقول: “يربأ بكم التيار الإسلامي العريض من الانزلاق خلف أحلام يائسة من قلة قليلة من الأحزاب دونما سندٍ شعبي وأرضية مجتمعية لتكميم الأفواه وإراقة دماء الأبرياء والتغطية على فشلهم العريض في إدارة الفترة الانتقالية”.