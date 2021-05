صلاح: إدارة ليفربول لم تتحدث معي عن تمديد العقد

قال النجم المصري، محمد صلاح، هداف فريق ليفربول بأن إدارة النادي لم تتحدث معه بخصوص تجديد عقده أو أي حديث آخر عن مستقبله، علمًا بأن عقده مع الفريق سينتهي صيف العام 2023.

ونقل موقع (كووورة العربي) تصريحات محمد صلاح لشبكة “سكاي سبورتس”، التي قال فيها إن إدارة ليفربول لم يتحدث أحد منها معه عن مسالة تجديد العقد، وأنه لا يستطيع قول أكثر من ذلك.

ومضى في القول: “لم يقم أي أحد في النادي بالحديث معي عن أي شيء، لذلك لا أعرف”.

وأكد صلاح بأن طموحه مع الفريق الأحمر هو الفوز مجددًا بلقب الدوري الإنجليزي، كما يطمح بتكرار إنجاز الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وختم تصريحاته بالقول: “من العظيم حقًا الفوز بالألقاب، وهذا هو هدفي على الدوام، تحقيق البطولات يعد أحد أهم مهامنا”.

تجدر الإشارة أن عقد محمد صلاح سينتهي مع فريق ليفربول في صيف العام 2023، ما يعني أن بإمكانه التفاوض مع أي نادٍ آخر اعتبارًا من الموسم القادم.

كما تحدث تقرير صحفي إسباني بوقت سابق، عن الوجهة المتوقعة لنجم ليفربول محمد صلاح حين تنتهي مسيرته بملعب الأنفيلد روود.

وارتبط اسم الفرعون المصري منذ الصيف الماضي بالانتقال على نادي ريال مدريد الإسباني.

وأجرى الدولي المصري حوارًا صحفيًا يوم الجمعة الماضية، ترك فيه الباب مفتوحًا بشأن انضمامه إلى أحد الغريمين ريال مدريد أو برشلونة.

ونقل موقع (كووورة عربي) عن شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، قولها إن محمد صلاح لديه رغبة عارمة بعد انتهاء مسيرته معر ليفربول للدفاع عن شعار نادي ريال مدريد.

وكشفت الشبكة الإسبانية عن وجود اتصالات تجري هذه الأيام بين الفريق الملكي وممثلي هداف ليفربول.

وأوضحت أن صلاح سينهي الموسم الحالي مع الريدز، ثم سيكون مستقبله على المحك، لكن كل ما يتعلق بصفقة انتقاله إلى الميرنجي في الصيف المقبل، سيكون بناء على قرار ليفربول بشأن مستقبله.

وأكدت على أن أحد المقربين من صلاح صرح من قبل على وجود عرض قدمه النادي الإسباني لضم اللاعب، مشددة على أن المرينجي بات مهتمًا بالدولي المصري حاليًا بصورة مضاعفة.

