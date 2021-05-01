أمين عام صندوق رعاية المبدعين يناشد مجلسي السيادة والوزراء بضرورة حل المشاكل

طالب أمين عام الصندوق القومي السوداني لرعاية المبدعين عبد القادر الكتيابي، مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، بضرورة حل مشكلة تداخل المهام الفنية والإدارية بين وحدات الصندوق، علاوة على الترهل الوظيفي.

رسالة

ونادى أمين عام الصندوق في رسالة عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، بحتمية تفعيل دوره الأساسي في إدارة وتسيير أعمال المبدعين المختلفة ودعمها وإعانتهم في حالات المرض والإعسار.

وكشف الكتيابي عن أن الميزانية المخصصة من وزارة المالية للصندوق لا تتعدى الأربعين دولاراً للشهر الواحد لمجابهة منصرفات إيجار المقر وفواتير الماء والكهرباء والوقود.

ورأى أن الحل يكمن في دعم الدولة لإنتاج المبدعين ليصرف الصندوق على نفسه ويوفر للمالية إحدى بنود الصرف على شُحها.

وأشار عبد القادر الكتيابي إلى أن هنالك تداخلاً في المهام والاختصاصات بين الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية الخرطوم في الإشراف على صندوق رعاية المبدعين.

وقال إنه تسلَّم الامانة العامة للصندوق في أواسط يناير 2020م لكنه ظل متحفظاً على الحديث الذي أجّله لحين مراجعة دولاب العمل.

وذكر أنه بعدها قدّم الأمين العام تقريراً لوزير الثقافة والإعلام السابق فيصل محمد صالح غير أن ظروف البلاد والأحداث المتسارعة ساهمت في عدم حسم إشكالات الوحدة.

ومضى الأمين العام في رسالته، وأشار إلى ان وزارة المالية لم تسلِّم الصندوق السيارة الخاصة به رغم التصديق عليها في العام 2020م.

ولوّح الكتيابي في ختام رسالته بالاعتذار عن المهمة حال لم يستجب مجلسا السيادة والوزراء لمطالبه.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك في نوفمبر 2019م، قراراً باعفاء الفريق عبد القادر يوسف العوض من منصب الأمين العام لصندوق رعاية المبدعين، وتعيين الشاعر عبد القادر الكتيابي، بناءاً على توصية من وزير الثقافة والإعلام وقتها فيصل محمد صالح.

ويعنى الصندوق برعاية المبدعين وتقديم السند لهم ولمشاريعهم، لكنه واجه صعوبات في تحقيق رسالته.