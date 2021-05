سوريا.. مسلحون يستهدفون نقطة عسكرية للجيش السوري في القنيطرة

تعرضت نقطة عسكرية للجيش السوري وفصائل إيرانية متواجدة في بلدة جبا بمحافظة القنيطرة، لهجوم مسلح شنه مجهولون ليلة الجمعة – السبت.

وذكرت صفحة “القنيطرة اليوم” المحلية، عبر “فيسبوك“، أن “أصوات الضربات التي تم سماعها بمحيط بلدة جبا الليلة الماضية، كانت نتيجة (صد هجوم) من قبل الجيش السوري على إحدى نقاطه العسكرية”.

يذكر أن بلدة جبا تقع بالقرب من السياج الحدودي الفاصل بين سوريا والأراضي المحتلة من قبل إسرائيل، وتعد البلدة معقلاً رئيساً لتشكيلات “لواء صقور القنيطرة” المدعومة من “حزب الله” اللبناني وإيران.

وكانت بلدة جبا قد شهدت هجوماً من قبل مجهولين على مفرزة “الأمن العسكري” التابعة للجيش السوري، وسيطر المهاجمون حينها على بناء المفرزة، واستولوا على أسلحة وذخائر كانت بحوزة العناصر، ويبلغ عددهم 15 عنصراً، وتعرض أحدهم للأسر فيما لاذ البقية بالفرار.

وانسحب المهاجمون بصحبة العنصر الذي أُلقي القبض عليه، قبل وصول تعزيزات من القطع العسكرية المحيطة بالبلدة.

يشار إلى أنه ينتشر في ريف القنيطرة الأوسط خليط من القوى العسكرية التابعة للجيش السوري و”الدفاع الوطني” وفصائل عسكرية مدعومة من إيران.

وفي سياق آخر، انفجرت عبوة ناسفة، في 23 أبريل المنصرم، بـ”عبدالله بكار” الملقب بـ”أبو مجاهد“، بريف القنيطرة جنوبي غربي سوريا، ما أسفر عنه مقتل ولديه محمد وسعادة وإصابة ثالث.

وحصل الانفجار في بلدة سويسة في ريف محافظة القنيطرة جنوبي غربي سوريا.

يشار إلى أن بكار “كان قيادياً سابقاً في (الفرقة 46 مشاة) التابعة لـ(جبهة ثوار سوريا)، المدعومة من غرفة “الموك”.

لكن بعد اتفاق “التسوية” في محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي البلاد في يوليو/ تموز 2018، أصبح أحد عرابي المصالحات، ويعمل لصالح فرع الأمن العسكري “220” المعروف بـ”فرع سعسع”، وهي المرة الثانية التي يتعرض لمحاولة اغتيال خلال الأيام الماضية.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من النظام السوري عن مقتل الطفلين، دون توضيح أي تفاصيل حول الحادث أو الجهة المنفذة.

وفي 17 من أبريل الماضي، قتل هادي هزاع محمد وهشام يوسف الخبي، وأصيب ثالث، بانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة على طريق أم باطنة- نبع الصخر في القنيطرة.

كما قُتل مدنيان بينهما طفل، وأُصيب آخر بانفجار عبوة ناسفة في قرية جبا بريف محافظة القنيطرة، في 26 من مارس الماضي.

وكان عضو مجلس محافظة القنيطرة في مدينة البعث، رضوان خالد الشمالي، قُتل بطلق ناري أصابه برأسه على يد مسلحين مجهولين، في 17 من فبراير الماضي.

