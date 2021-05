تقارير صحفية..هولندا قد تخطو خطى الدنمارك في قضية ترحيل اللاجئين

أشارت تقارير صحفية إلى وجود احتمال بقيام السلطات الهولندية بترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم في حال إعلانهم دمشق آمنة .

وبحسب موقع سوريا نيوز قالت صحيفة “volkskrant” الهولندية أنه “في حال أعلنت هولندا أن سوريا آمنة، فيمكنها إعادة عدد من اللاجئين إليها.وهذا الأمر يتعلق بالأشخاص الذين ليس لديهم تصريح إقامة دائمة بعد، لأن وجودهم في هولندا لم يتجاوز خمس سنوات، أو لم يجتازوا امتحان الاندماج حتى الآن، وعددهم نحو 90 ألفاً”.

كما أشارت في تقارير صحفية إلى أنه “من الناحية العملية، لا يزال الترحيل إلى سوريا مستحيلاً، لأن ذلك يتطلب التعاون مع الحكومة السورية التي قطعت هولندا علاقاتها الدبلوماسية معها عام 2012 ”.

ولفتت إلى أن “الرغبة في العودة إلى سوريا موجودة بين السوريين في هولندا، المتعلمين تعليماً عالياً، وفقاً لدراسة أجراها مكتب التخطيط الثقافي الاجتماعي في أيار 2019”.

أشارت بعض المصادر الحقوقية إلى أن الدنمارك بدأت بسحب تصاريح الإقامات من بعض اللاجئين السوريين ، على اعتبار أن دمشق أصبحت مدينة آمنة .

حيث ماتياس تسفاي صرح وزير الهجرة في حكومة الدنمارك انه تم سحب إقامة 94 لاجئ سوري في الفترة الأخيرة ، مبيناً أنه تم توضيح إمكانية إلغاء إقامات اللجوء في حال تحسن الوضع الأمني .

و أضاف ماتياس : “لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصاريح إقامتهم مؤقتة. ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية”، وفقاً لروسيا اليوم .

و أوضح أنه “ستمنح الحماية للناس طالما كانت هناك حاجة إليها. وعندما تتحسن الظروف في الموطن الأصلي للاجئ، يجب على اللاجئ السابق العودة إلى وطنه وإعادة تأسيس حياته هناك”.

هذا و يذكر أن الحكومة الدنماركية قامت مؤخراً بتوسيع رقعة المناطق الآمنة في سوريا لتشمل ريف دمشق ، إضافة إلى العاصمة دمشق .

و في المقابل أعربت منظمة العفو الدولية عن معارضتها لهذا القرار ، معتبرةً أنه تهرب من قبل حكومة الدنمارك من واجبها في استنقبال اللاجئين .

إذ قال ستيف فالديز سيموندز، مدير شؤون اللاجئين والمهاجرين في المنظمة أن “سعي الدنمارك لإعادة الناس إلى أيدي هذا النظام الوحشي هو إهانة مروعة لقانون اللاجئين وحق الناس في أن يكونوا في مأمن من الاضطهاد”.

