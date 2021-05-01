الخارجية السودانية ندين الاعتداء الإسرائيلي المتكرر في الأراضي الفلسطينية المحتلة

في بيان صحفي لوزارة الخارجية السودانية تحصل المراسل على نسخة منه ادانت وزارة الخارجية بأشد العبارات أعمال العنف والتحريض سيما إعتداءات الشرطة الإسرائيلية المتكررة على المصلين منذ اليوم الأول في شهر رمضان المبارك،

تتابع وزارة الخارجية بقلق بالغ التطورات المؤسفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجدد المواجهات وإعتداءات الشرطة الإسرائيلية والمتطرفين اليهود على المواطنين الفلسطينين العزل في القدس الشرقية والمناطق المحيطة ورام الله ونابلس ومناطق أخرى بالضفة الغربية.

وإذ تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات أعمال العنف والتحريض سيما إعتداءات الشرطة الإسرائيلية المتكررة على المصلين منذ اليوم الأول في شهر رمضان المبارك،

خطاب

وتصاعد وتيرة خطاب الكراهية والإستفزازات من جانب المجموعات اليهودية المتطرفة، فهي تطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف كامل الإنتهاكات

والإجراءات القسرية الإسرائيلية وخاصة تلك الهادفة لتغيير الهوية العربية والدينية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس الشرقية.

كما تطالب الوزارة الحكومة الإسرائيلية بتحمل كامل مسؤوليتها وفّق القانون الدولي والإنساني في توفير الحماية للمدنيين الفلسطنيين وإيقاف حملة الكراهية والعنصرية والعنف ضدهم.

ويجدد السودان في هذا المقام موقفه الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وبخاصة حقه في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ و عاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين و قرارات الشرعية الدولية.

وتجدد المواجهات وإعتداءات الشرطة الإسرائيلية والمتطرفين اليهود على المواطنين الفلسطينين العزل في القدس الشرقية والمناطق المحيطة ورام الله ونابلس ومناطق أخرى بالضفة الغربية.