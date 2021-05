الشركة السورية للاتصالات تُغرَّم مشتركيها ضعف مبلغ الفاتورة

قال سكان في العاصمة دمشق، السبت، إن الشركة السورية للاتصالات، غرمتهم بمبالغ مالية، جراء تأخرهم عن تسديد فواتيرهم لشهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2020، وذلك أن أيام التأخير كانت عطلاً رسمية.

وذكر، صالح محمد، رجل في العقد الخامس من العمر، أن تأخره لمدة ثلاثة أيام عن دفع فاتورته، وأن تلك الأيام كانت أيام عطل، كلفته غرامة تجاوزت الـ 10000 ليرة، وهو ضعف مبلغ فاتورته التي كان يسددها كل شهرين، حسبما أفادت وكالة (نورث برس) السورية.

وفي نهاية العام 2020، عدَّلت شركة الاتصالات آلية دفع الفواتير للهواتف الأرضية من شهرين إلى شهر ومن ثم عادت لتطبيق نظام الشهرين. ما سبب الكثير من المشاكل سواء لناحية آلية التسديد، أو قطع خطوط الإنترنت.

وقال محمد، إن شركة الاتصالات السورية قطعت خط الانترنت لديه، منذ حوالي الأسبوع، ودون سابق إنذار وأبقت الاتصالات الأرضية شغالة، بعدما كانت تقطع خط الهاتف سابقاً.

وأضاف: “تراكم الفواتير سببه الشركة، وليس المشتركين.”

وأمس الجمعة، أعلنت شركة الاتصالات أنها مستمرة في تحصيل الفواتير الهاتفية من خلال الكوى المتاحة في عدد من المراكز الهاتفية في المحافظات، أيام السبت، والاثنين والأربعاء، وذكر أن هذه الأيام هي أيام عطلٍ رسمية.

وقال خالد العمري، رجل في العقد الرابع من العمر، إن “خط الانترنت ما زال مقطوعاً عندي، منذ حوالي العشرة أيام، رغم تسديد الفاتورة والغرامات المترتبة علي.”

وأضاف: “شركة الاتصالات رغم خدماتها السيئة، إلا أنها تمارس سياسة، اللي ما عاجبوا لا يشترك.”

بدوره أكد مدير إدارة المعلوماتية بالشركة السورية للاتصالات المهندس غسان عكاش أن قطع الخدمة الهاتفية وجميع الميزات التابعة لها من إنترنت وخدمة “إي بي تي في”

للمشتركين المتخلفين عن تسديد الفاتورة الهاتفية يتم بشكل آلي لحين تسديد الذمم المالية وبعد تسديدها تعود الخدمة بوقت زمني يقدر بين 2 و12 ساعة.

ولفت عكاش في تصريح لمندوبة سانا إلى انزعاج بعض المشتركين من قطع جميع الخدمات الهاتفية كونها لم تكن موجودة في السابق عندما كان القطع يدوياً أما اليوم بعد أن أصبح القطع إلكترونياً فأصبحت جميع الخدمات والميزات على الخط الهاتفي تنقطع عن المشترك كون القطع يتم آلياً.

